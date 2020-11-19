ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсорюза» представил на конкурс "Вкусы России" Чувашский шартан.

Шартан — традиционное чувашское колбасное изделие, считающееся деликатесом, праздничным блюдом.

Шартан, домашний сыр чакар, пиво сара, медовуха симпыл, медовой напиток шерпет считались у чувашей самыми изысканными блюдами. Их подавали самым дорогим гостям, готовили на свадьбу, проводы сыновей в армию, на войну.

Провожая на службу, готовили как правило два шартана. Один давали в дорогу, а второй хранили. Пока шартан, который оставался дома, не портился, родители были уверенны, что с сыном все хорошо. По возвращении солдата семья собиралась за столом, чтобы съесть второй шартан и разделить общую радость от того, что снова все вместе.

Чувашский шартан по сегодняшний день по пищевой ценности, внешнему виду, вкусу и запаху, консистенции является уникальным пищевым продуктом, широко известным на всей территории Российской Федерации. Именно поэтому он пользуется спросом, его вывозят в другие регионы России. Реализуется в розничных торговых сетях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и др.