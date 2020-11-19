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Новости » СППК «Мелилотус» представил на конкурсе "Вкусы России" Чувашский мед

13:42 19 ноября 2020 г.

 

СППК «Мелилотус» представил на конкурсе "Вкусы России" Чувашский мед

СППК «Мелилотус»  представил на конкурсе "Вкусы России" Чувашский мед.

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус» начал перерабатывать мед в 2019 году, открыв в деревне Шальтямы Канашского района Чувашской Республики.

«Миссия нашей компании в том, чтобы дать покупателям возможность приобретать натуральные, экологически чистые, здоровые продукты. Также мы стремимся к тому, чтобы в нашей республике находился один из лидеров рынка по производству и переработке медовой продукции», - утверждает руководитель предприятия Николай Николаев. 

Поддержите наши региональные бренды на конкурсе "Вкусы России"!
1) Необходимо зайди на сайт https://russiantastes.ru/
2) Указать регион - Чувашская Республика
3) Проголосовать за бренд



 

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