СППК «Мелилотус» представил на конкурсе "Вкусы России" Чувашский мед.
Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус» начал перерабатывать мед в 2019 году, открыв в деревне Шальтямы Канашского района Чувашской Республики.
«Миссия нашей компании в том, чтобы дать покупателям возможность приобретать натуральные, экологически чистые, здоровые продукты. Также мы стремимся к тому, чтобы в нашей республике находился один из лидеров рынка по производству и переработке медовой продукции», - утверждает руководитель предприятия Николай Николаев.
Поддержите наши региональные бренды на конкурсе "Вкусы России"!
1) Необходимо зайди на сайт https://russiantastes.ru/
2) Указать регион - Чувашская Республика
3) Проголосовать за бренд