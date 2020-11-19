СППК «Мелилотус» представил на конкурсе "Вкусы России" Чувашский мед. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус» начал перерабатывать мед в 2019 году, открыв в деревне Шальтямы Канашского района Чувашской Республики. «Миссия нашей компании в том, чтобы дать покупателям возможность приобретать натуральные, экологически чистые, здоровые продукты. Также мы стремимся к тому, чтобы в нашей республике находился один из лидеров рынка по производству и переработке медовой продукции», - утверждает руководитель предприятия Николай Николаев. Поддержите наши региональные бренды на конкурсе "Вкусы России"!

1) Необходимо зайди на сайт https://russiantastes.ru/

2) Указать регион - Чувашская Республика

3) Проголосовать за бренд



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"