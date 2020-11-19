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Новости » СППК «Деревенский дворик» представил на конкурс "Вкусы России" козье молоко из Чувашии

13:41 19 ноября 2020 г.

 

СППК «Деревенский дворик» представил на конкурс "Вкусы России" козье молоко из Чувашии

СППК «Деревенский дворик» представил на конкурс "Вкусы России" козье молоко из Чувашии

Сырое козье  молоко производится в Ибресинском и Моргаушском районах Чувашской Республики. Молоко перерабатывается и разливается в стеклянные бутылки.

 Предками современных чувашей было кочевое племя суваров, основными помощниками в переселении были козы и овцы. Козы и овцы несли тяжелые грузы, давали шерсть и шкуры для теплой одежды, и пропитание во время путешествий. Сегодня козоводство снова возрождается в Чувашии. Благодаря рациону кормления коз, применяемых фермерами Чувашии, куда входят полезные травы характерные для территории Чувашской Республики, наше козье молоко отличается от аналогов других регионов своим вкусом и пользой для здоровья. Козье молоко пьют дети с аллергией на молоко коровье, оно полезно для восстановления и развития иммунитета у детей и взрослых.

Поддержите наши региональные бренды на конкурсе "Вкусы России"!
1) Необходимо зайди на сайт https://russiantastes.ru/
2) Указать регион - Чувашская Республика
3) Проголосовать за бренд

 



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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