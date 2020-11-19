СППК «Деревенский дворик» представил на конкурс "Вкусы России" козье молоко из Чувашии Сырое козье молоко производится в Ибресинском и Моргаушском районах Чувашской Республики. Молоко перерабатывается и разливается в стеклянные бутылки. Предками современных чувашей было кочевое племя суваров, основными помощниками в переселении были козы и овцы. Козы и овцы несли тяжелые грузы, давали шерсть и шкуры для теплой одежды, и пропитание во время путешествий. Сегодня козоводство снова возрождается в Чувашии. Благодаря рациону кормления коз, применяемых фермерами Чувашии, куда входят полезные травы характерные для территории Чувашской Республики, наше козье молоко отличается от аналогов других регионов своим вкусом и пользой для здоровья. Козье молоко пьют дети с аллергией на молоко коровье, оно полезно для восстановления и развития иммунитета у детей и взрослых. Поддержите наши региональные бренды на конкурсе "Вкусы России"!

1) Необходимо зайди на сайт https://russiantastes.ru/

2) Указать регион - Чувашская Республика

3) Проголосовать за бренд



Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"