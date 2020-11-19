В октябре в России стартовал первый национальный конкурс региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованный Минсельхозом РФ. Этот масштабный проект позволит отечественным производителям сельхозпродукции заявить о себе на всю страну, что поможет увеличить объемы производства и расширить рынок сбыта, повысить экспортный потенциал российского АПК, а также развивать агротуризм.

Экспертная комиссия конкурса выберет победителей в декабре, а с 19 ноября по 2 декабря будет проходить народное голосование. В результате будут определены финалисты в восьми номинациях.

По результатам конкурса Минсельхоз РФ сформирует карту вкусов России. Кроме этого будет запущена программа поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания.

Чувашская Республика представила на конкурс 4 заявки на следующие продукты: Чувашский шартан, Цивильские пряники, чувашский мед и козье молоко.

ООО «Пряник Цивильского райпо» представил Цивильские пряники.

История Цивильских пряников началась в 1993 году, когда цивильские пекари решили создать оригинальный продукт, который бы отличался вкусовыми качествами и внешним видом. Выбор остановился на разработке нового вида пряника с начинкой. В этом им помогла технолог предприятия, которая вспомнила, что на практике делала пряники в виде пельменей с завитками по боку. Решили - будем делать!

Конечно, за годы работы пекарями дорабатывалась рецептура, менялся их размер, вкусовые качества, которые бы отвечали всем требованиям потребителей. По мере производства возник другой вопрос-наименование? Мнения пекарей сошлись и продукт с тех пор с гордостью носит название «Цивильский пряник».

Сегодня ООО «Пряник Цивильского райпо»- современное производственное предприятие потребительской кооперации Чувашской Республики со своей историей и традициями, людьми, прославляющими своим трудом родной край в хлебном и кондитерском деле. Цивильские пряники сегодня являются визитной карточкой предприятия.

ООО «Ядринский мясокомбинат Чувашпотребсорюза» представил на конкурс Чувашский шартан.

Шартан — традиционное чувашское колбасное изделие, считающееся деликатесом, праздничным блюдом.

Шартан, домашний сыр чакар, пиво сара, медовуха симпыл, медовой напиток шерпет считались у чувашей самыми изысканными блюдами. Их подавали самым дорогим гостям, готовили на свадьбу, проводы сыновей в армию, на войну.

Провожая на службу, готовили как правило два шартана. Один давали в дорогу, а второй хранили. Пока шартан, который оставался дома, не портился, родители были уверенны, что с сыном все хорошо. По возвращении солдата семья собиралась за столом, чтобы съесть второй шартан и разделить общую радость от того, что снова все вместе.

Чувашский шартан по сегодняшний день по пищевой ценности, внешнему виду, вкусу и запаху, консистенции является уникальным пищевым продуктом, широко известным на всей территории Российской Федерации. Именно поэтому он пользуется спросом, его вывозят в другие регионы России. Реализуется в розничных торговых сетях Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и др.

СППК «Мелилотус» - Чувашский мед

Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «Мелилотус» начал перерабатывать мед в 2019 году, открыв в деревне Шальтямы Канашского района Чувашской Республики.

«Миссия нашей компании в том, чтобы дать покупателям возможность приобретать натуральные, экологически чистые, здоровые продукты. Также мы стремимся к тому, чтобы в нашей республике находился один из лидеров рынка по производству и переработке медовой продукции», - утверждает руководитель предприятия Николай Николаев.

СППК «Деревенский дворик» - козье молоко из Чувашии

Сырое козье молоко производится в Ибресинском и Моргаушском районах Чувашской Республики. Молоко перерабатывается и разливается в стеклянные бутылки.

Предками современных чувашей было кочевое племя суваров, основными помощниками в переселении были козы и овцы. Козы и овцы несли тяжелые грузы, давали шерсть и шкуры для теплой одежды, и пропитание во время путешествий. Сегодня козоводство снова возрождается в Чувашии. Благодаря рациону кормления коз, применяемых фермерами Чувашии, куда входят полезные травы характерные для территории Чувашской Республики, наше козье молоко отличается от аналогов других регионов своим вкусом и пользой для здоровья. Козье молоко пьют дети с аллергией на молоко коровье, оно полезно для восстановления и развития иммунитета у детей и взрослых.

Поддержите наши региональные бренды на конкурсе "Вкусы России"!

1) Необходимо зайди на сайт https://russiantastes.ru/

2) Указать регион - Чувашская Республика

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