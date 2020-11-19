В Деловом центре «Республика» 18 ноября состоялась презентация нового инновационного продукта Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки – электронной библиотеки «Писатели Чувашии – детям». Цифровая коллекция была создана в рамках реализации проекта, ставшего победителем конкурса грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства-2019.

Участниками презентации стали партнеры проекта, писатели, книгоиздатели, художники и общественные деятели нашей республики.

Праздничное торжество открылось ярким выступлением детского ансамбля народного танца «Суварята» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации и Чувашской Республики Анатолия Музыкантова.

Руководитель проекта – Тамара Григорьева, директор Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки, отметила, что за короткий период были заключены договоры и соглашения как с партнерами и ключевыми исполнителями проекта, так и с авторами и правообладателями произведений и иллюстраций к ним; разработан интерфейс будущей электронной библиотеки, определен ее функционал; путем оцифровки актуализированы материалы одноименной полнотекстовой базы данных – предшественницы электронной библиотеки; на ГТРК «Чувашия» осуществлены аудиозаписи чтения авторами собственных произведений; IT-компанией – ООО «ПромоПроект» – проведена объемная работа по техническому воплощению проекта в жизнь. При поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики в электронную библиотеку вошли лучшие произведения чувашских авторов, пишущих для детей.

Заместитель министра культуры Чувашской Республики Татьяна Казакова подчеркнула, что цифровая коллекция чувашской детской литературы позволит расширить доступ к литературному наследию и органично войти в единое культурное пространство не только Чувашской Республики, но и России.

Далее вниманию присутствующих впервые была представлена электронная библиотека «Писатели Чувашии – детям», включающая около 2 тысяч произведений для детей 75 чувашских писателей и поэтов в текстовом и более 150 произведений в аудиоформате. Вниманию пользователей предлагаются для онлайн чтения оцифрованные тексты произведений как на русском, так и на чувашском, а в ряде изданий – на английском языках.

Поразмышлять о прочитанном и проявить свои творческие способности позволит раздел интерактивного взаимодействия «Поиграем = Вылятпӑр», материалы которого приглашают раскрасить изображения популярных героев чувашских детских книг (раздел «Раскраски = Сӑрласа илемлет»); собрать виртуальные пазлы, изображающие обложки книг писателей и поэтов Чувашии – раздел «Пазлы = Пазлсем»; заполнить кроссворды по мотивам чувашских сказок – раздел «Кроссворды = Кроссвордсем».

Имеется возможность просмотра иллюстраций, скачивания текстов и прослушивания аудиозаписей произведений, репостов понравившихся стихотворений, сказок и рассказов в социальных сетях. Понятный интерфейс позволяет реализовать широкие возможности просмотра электронных документов.

В формате открытого микрофона своими впечатлениями поделились председатель Союза профессиональных писателей Чувашии Лидия Филиппова, народный писатель Чувашской Республики, председатель Союза чувашских писателей Чувашской Республики Михаил Юхма, заместитель начальника службы информационных программ», начальник отдела радиовещания государственной телерадиокомпании «Чувашия» Эльвира Тимофеева, ведущий редактор детской литературы Ольга Федорова, руководитель IT-компании «Промо-Проект» Сергей Езюков, художник-иллюстратор Светлана Бритвина; правообладатель Алиса Агакова и писатель Дмитрий Поздеев.

Презентация завершилась задорным выступлением студентов отделения сольного и хорового народного пения Чебоксарского музыкального училища им. Ф. Павлова Георгия Карчикова (класс Г. В. Салюкова) и Николая Ильина (класс Л. В. Петуховой).

Руководство Чувашской республиканской детско-юношеской библиотеки выражает благодарность за содействие в создании электронной библиотеки и помощь в реализации проекта:

авторам и правообладателям литературно-художественных произведений, позволившим детям и всем любителям чувашского языка и национальной культуры Чувашской Республики предоставить возможность насладиться их творчеством;

ведущему издательству республики – АО «Чувашское книжное издательство» за всемерную поддержку проекта;

руководству и специалистам Филиала ФГУП «ВГТРК» «ГТРК «Чувашия» за оперативность и качественные аудиозаписи чтения авторами собственных произведений;

руководству компании ООО «ПромоПроект» за творческий подход к решению поставленных задач;

рекламному агентству «СРЕДА» за готовность к сотрудничеству, креативность и предоставленные оцифрованные изображения легендарных персонажей чувашских народных сказок;

всем специалистам республиканской детско-юношеской библиотеки за высокий профессионализм.

В настоящее время электронная библиотека «Писатели Чувашии – детям» тестируется. Она станет доступна широкой общественности в преддверии новогодних праздников в качестве подарка детям и писателям.

Разработчики будут рады конструктивным предложениям, дружеским советам по дальнейшему развитию электронной библиотеки.

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека приглашает правообладателей к сотрудничеству.