18 ноября 2020 года в Чувашском республиканском институте образования состоялось открытие одного из самых ожидаемых мероприятий в сфере добровольчества – республиканский форум добровольцев (волонтеров) «Доброфорум – 2020». Более 150 волонтеров со всей Чувашии стали участниками форума.

Организаторами «Доброфорума» выступили Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики и Ресурсный центр добровольчества, действующий на базе Центра молодежных инициатив.

В рамках «Доброфорума» прошла торжественная церемония награждения добровольцев. Глава Чувашской Республики Олег Николаев наградил 25 волонтеров Чувашии памятной медалью «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».

Первый заместитель министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Алексей Лукшин вручил 50 добровольцам благодарности Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики «За личный вклад в развитие добровольческого (волонтерского) движения в Чувашской Республике». Среди них награждалась социальный педагог МБОУ "Красноармейская СОШ" Михайлова Арина Анатольевна.

Образовательная программа «Доброфорума» включала в себя 9 площадок.

В режиме онлайн прошли 2 площадки: «Реализация федеральной программы «Молоды душой» в Чувашской Республике» и «Школьное волонтерство. Перспективы развития».

В Центре молодежных инициатив проходила работа 3-ех площадок:

1) «Социальное волонтерство. Особенности поиска, подготовки и привлечения волонтеров»;

2) «Медицинское добровольчество»;

3) «Развитие добровольчества в муниципалитетах республики и органах исполнительной власти». В рамках работы площадки было подписано 10 соглашений о сотрудничестве с муниципальными волонтерскими штабами.

В актовом зале Чувашского республиканского института образования встретились добровольцы НКО «Фонд Чувашии».

Точка кипения ЧувГУ объединила волонтеров двух площадок: «Студенческое волонтерство» и «Экологическое волонтерство».

Активисты «Событийного волонтерства» встретились в Волонтерском центре города Чебоксары.

Более подробно с награждаемыми лицами можно ознакомиться в фотоальбоме: https://vk.com/album-152680858_275863539

Красноармейский район Чувашской Республики