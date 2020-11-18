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Новости » Цифровое эфирное телевидение становится интерактивным

08:20 19 ноября 2020 г.

 

Эфирные телеканалы расширяют интерактивные возможности. Благодаря технологии HbbTV телезрители могут делиться впечатлениями, высказывать свое мнение в голосованиях и опросах и многое другое.

В эфирном вещании интерактивные сервисы развиваются на базе технологии HbbTV, которая объединяет в себе возможности интернета и телевидения. Активировать функцию можно в настройках вашего телевизора (при условии, что он поддерживает формат Hbb). 

РТРС обеспечивает техническую возможность применения HbbTV для пяти телеканалов: «Первого канала», «Матч ТВ», СТС, ТНТ и НТВ. К примеру, у зрителей «Первого канала» есть возможность выбрать лучшего наставника сезона вокального шоу, узнать подробный прогноз для своего населенного пункта. НТВ активировал викторины и голосования в научно-популярных передачах. Чтобы поучаствовать в активностях или получить дополнительную информацию, телезрителям достаточно нажать на кнопку на пульте.

Для просмотра программ с интерактивом телевизор должен быть подключен к интернету, принимать цифровой эфирный сигнал и поддерживать функцию HbbTV.

Всего, по данным компании «Телетаргет», в России насчитывается 2,2 млн подключенных смарт-телевизоров с активной функцией HbbTV.

Напомним, что в 2019 году Россия завершила переход на цифровое эфирное телевидение, благодаря чему жители страны могут принимать 20 телеканалов в отличном качестве без абонентской платы.

Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт DVB-T2 и полностью готовы к приему цифровых эфирных телеканалов. К ним нужно лишь присоединить комнатную или наружную антенну дециметрового диапазона. Если модель телевизора была выпущена до 2013 года, то дополнительно понадобится приставка DVB-T2.



 Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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