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Новости » Издан сборник об истории чувашского народа

08:19 19 ноября 2020 г.

 

К 100-летию Чувашского книжного издательства выпущен сборник рассказов «Вутчуль» (Кремень).

В новинку вошли произведения известных чувашских писателей: Валентина Бурнаевского, Сергея Ялавина, Виктора Рсая, Марфы Трубиной, Александра Артемьева, Анатолия Хмыта и др. В их рассказах и повестях отражены переломные моменты в жизни чувашского народа: Гражданская война, индустриализация, коллективизация, Великая Отечественная война, Афганская и Чеченская войны, девяностые годы.

Одно из самых запоминающихся произведений – документальная повесть Александра Угольникова «Вăрçа манма юрамасть», состоящая из отдельных рассказов. Они записаны автором со слов людей и повествуют о жизни чувашской деревни в годы войны, о ее тяготах и печалях.

Редактор-составитель – Галина Антонова, художник – Дмитрий Литаврин. Тираж издания – 1000 экземпляров.



 По материалам "Чувашского книжного издательства"

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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