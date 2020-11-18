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Актуально » Олег Николаев открыл республиканский форум добровольцев «Доброфорум»

08:17 19 ноября 2020 г.

 

Олег Николаев открыл республиканский форум добровольцев «Доброфорум»

18 ноября в республике в третий раз прошел форум добровольцев «Доброфорум». Его торжественное открытие состоялось на базе Чувашского республиканского института образования.

Мероприятие посетил Глава Чувашии Олег Николаев. На открытии форума он вручил 25-ти добровольцам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции «Мы вместе» –  награду, учрежденную Президентом России Владимиром Путиным.

«Форум проходит несмотря на сложные условия. Выражаю огромные слова благодарности всем, кто объединился в борьбе с нашим общим невидимым врагом – пандемией новой коронавирусной инфекции», – сказал, приветствуя участников форума, Олег Николаев. 

Отметим, что в рамках акции #МыВместе добровольцы помогают пожилым и маломобильным гражданам в приобретении продуктов и лекарств, выносе мусора, оплате жилищно-коммунальных расходов. За время существования акции волонтерами Чувашской Республики было выполнено более 25 тысяч заявок. 

По словам Олега Николаева, волонтерство в Чувашии набрало хорошие темпы по самым разным направлениям – в медицине, экологии, патриотическом воспитании, поисковой деятельности, в студенческой и школьной среде и др. Руководитель региона выразил уверенность, что «Доброфорум» позволит активистам добровольческого движения обменяться лучшими практиками и выработать новые подходы для дальнейшего развития.

В рамках форума лучшим организаторам волонтерской деятельности в республике по итогам 2020 года также вручили благодарности Минобразования Чувашии.

Образовательная программа форума в этом году включает работу девяти тематических площадок: «Социальное волонтерство», «Медицинское волонтерство», «Событийное волонтерство», «Добровольческое объединение»,  «Развитие добровольчества в муниципалитетах республики и органах исполнительной власти», «Студенческое волонтерство», «Экологическое волонтерство», «Реализация федеральной программы «Молоды душой» в Чувашской Республике», «Школьное волонтерство. Перспективы развития». Участниками мероприятий станут около 200 представителей волонтерских объединений муниципальных районов и городских округов, образовательных организаций Чувашской Республики, руководителей НКО и экспертов.

Республиканский форум «Доброфорум» приурочен ко Дню добровольца, который отмечается в нашей стране 5 декабря.

 

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

 

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