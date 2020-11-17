17 ноября состоялась очередная сессия Государственного Совета Чувашской Республики. В работе сессии в режиме видеоконференцсвязи принял участие Глава Чувашии Олег Николаев.

Депутаты в двух чтениях приняли закон о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Первый заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Михаил Ноздряков напомнил, что в связи с пандемией коронавируса исполнение бюджета текущего года происходит в непростых условиях. Нестабильность в экономике оказывает существенное влияние на поступление собственных налоговых и неналоговых доходов. Однако в целом, к концу года доходы республиканского бюджета оцениваются «с плюсом» к действующим значениям на 8,2 млрд. рублей и превысят уровень 2019 года на 19%.

Расходная часть бюджета Чувашии также прогнозируется с ростом - на 8,8 млрд рублей - и составит почти 71,8 млрд рублей, что выше объемов прошлого года в 1,3 раза.

В рамках предлагаемых изменений расходы на социально-культурную сферу увеличиваются на 5,5 млрд. рублей и составят 49,5 млрд. рублей. Наибольшие дополнительные ассигнования предусматриваются на сферу здравоохранения (3,3 млрд. рублей) и на социальную политику (2,1 млрд. рублей).

При этом существенно растут расходы на национальную экономику – на 2,8 млрд. рублей и на жилищно-коммунальное хозяйство – на 1,2 млрд. рублей.

В целях поддержки местных бюджетов законопроектом на 2,6 млрд. рублей увеличиваются межбюджетные трансферты муниципалитетам. Всего в 2020 году они составят 26,8 млрд. рублей, с ростом к уровню 2019 года на 12,2%.

«Из обозначенной суммы 365,7 млн. рублей предусмотрены на компенсацию выпадающих доходов местных бюджетов, которые связаны с пандемией новой коронавирусной инфекции. Это позволит обеспечить сбалансированность бюджетов муниципальных образований и выполнение органами местного самоуправления своих полномочий», - подчеркнул Михаил Ноздряков.

В пером чтении рассмотрен законопроект о внесении изменений в Закон Чувашской Республики «О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации». Документ предусматривает дополнительные налоговые льготы для предпринимателей Чувашии, в первую очередь, противоковидные меры поддержки, в том числе в виде пониженных налоговых ставок.

Парламентом одобрена кандидатура Сергея Романова на должность Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике. Кандидатура будет направлена на согласование с федеральным омбудсменом по правам человека.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики