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Новости » И.о. прокурора Красноармейского района признано законным возбуждение уголовного дела по факту хищения местной жительницей денежных средств с банковской карты

15:16 18 ноября 2020 г.

И.о. прокурора Красноармейского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местной жительницы М., которая похитила денежные средства с банковской карты.

         В ходе доследственной проверки установлено, что М. обнаружила чужую банковскую карту на территории одной из школ района. При этом каких-либо мер по ее возврату законному владельцу или в местное отделение Сбербанка России не предприняла, а решила воспользоваться ей с целью хищения денежных средств.

         Реализуя свой преступный умысел, М. совершила покупки в различных магазинах г. Чебоксары, использую карту, на сумму более 1700 рублей.

         Однако, преступные действия М. были в короткий срок (в течение 2 дней) пресечены сотрудниками оперативного подразделения ОП по Красноармейскому району МО МВД России «Цивильский». Злоумышленница была задержана и уже написала явку с повинной. В настоящее время ведется предварительное следствие.

 

 

И.о. прокурора  района

старший советник юстиции                                                               А.М. Бабаев

 

 

 

 

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