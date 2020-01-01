Актуально » Правительство Чувашии готово поддерживать перспективные разработки местных предприятий

18 ноября Глава Чувашии Олег Николаев посетил Чебоксарский завод автокомпонентов.

Руководителю региона продемонстрировали производство и новую продукцию - дезинфекционные кабины «DEZZONE».

Предприятие пока создало опытную партию продукции. Интеллектуальная кабина оборудована элементами, которые дезинфицируют обувь, поверхности рук, открытые поверхности тела человека, одежду, а также измеряет температуру тела бесконтактным способом. Разработано несколько модификаций кабин. Есть образец с видеокамерой, который распознает лицо.

«Перспективный продукт, разработанный в Чувашии, позволяет обеспечивать чистоту и гигиену, сохранять здоровье. Он будет востребован не только сегодня, когда бушует коронавирус, но и в дальнейшем для профилактики ОРВИ, гриппа и других инфекций, - подчеркнул Олег Николаев. – Важно, что у нас есть разработка и возможность выпускать ее в регионе».

В ходе беседы с руководством предприятия с участием заместителя Председателя Высшего экономического совета Чувашской Республики Наталии Партасовой, профильных министров и других заинтересованных лиц обсуждены вопросы совершенствования продукции, локализации производства, поставки комплектующих изделий внутри региона, расширения рынка сбыта.

На предприятии рассказали, что дезинфекционную кабину местного производства месяц назад установили на Центральном рынке Чебоксар. Продукция поставлена в Самару. Есть заказ из Татарстана.

Председатель Наблюдательного совета ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» Александр Яковлев рассказал, что для организации производства имеется все оборудование. Когда поставят на поток, в первый месяц планируют изготовить 300 кабин, в дальнейшем готовы довести до тыс. штук.

Олег Николаев подчеркнул, что в ближайшее время «умные» обеззараживающие кабины протестируют на мероприятиях с приглашением представителей Роспотребнадзора. «Испытаем и получим дополнительно подтверждение качества работы продукта. В случае необходимости «подключим» формы поддержки, существующие по линии Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики и Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике», - сказал он.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрации Главы Чувашской Республики