Новости » Открыта регистрация на шахматный онлайн-турнир «SBERBANК Сhess OPEN» среди школьников

28 ноября на просторах всемирной паутины стартует межрегиональный онлайн-турнир по шахматам «SBERBANК Сhess OPEN» среди команд общеобразовательных организаций.

Традиционные соревнования, которые проводятся уже на протяжении пяти лет, в этом году состоятся в интерактивном формате на платформе www.chessking.com в два этапа. На первом этапе, 28 ноября, пройдут отборочные шахматные баталии по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени на партию составит по 5 минут – на каждого игрока, плюс за каждый сделанный ход игроку добавляются 3 секунды. Финальные поединки с видеоконтролем состоятся на следующий день, 29 ноября.

В соревнованиях могут принять участие команды со всех регионов России, сформированные из учащихся 1-11 классов одной общеобразовательной организации (школы). Состав команды: 4 игрока (не менее 1 девушки) и 1 руководитель команды. Заявку на регистрацию капитан команды должен оформить до 24 ноября по ссылке: https://play.chessking.com/registration-request

Положение о соревнованиях

Видео-приветствие заслуженного мастера спорта России, вице-чемпиона мира по шахматам, международного гроссмейстера Сергея Карякина: