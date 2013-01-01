Новости » Чувашская вышивка в национальном творчестве Чувашского театра кукол

В рамках Дня чувашской вышивки Чувашский государственный театр кукол приглашает горожан и многочисленных гостей г. Чебоксары на культурно-познавательные мероприятия, посвященные новому национальному празднику, появившемуся в этом году в календаре знаменательных дат по Указу Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

Дню чувашской вышивки кукольники посвящают театральную экспозицию «Элементы национальной вышивки в театральных куклах и костюмах», которая пройдет с 20 ноября по 13 декабря в фойе театра.

25 ноября в 12.00 активные пользователи социальных сетей смогут посмотреть на официальной странице Чувашского театра кукол в социальной сети ВКонтакте национальную колоритную постановку «Теперь я счастлива» В.Эльби, осуществленную режиссером Юрием Филипповым в 2013 г. в творческом проекте при поддержке гранта Главы Республики.

26 ноября в 12.00 на большой сцене состоится спектакль «Веселые уроки чувашского» Г. Азама, созданный в социально-значимом проекте «Школа юного театрала» в 2016 г. в грантовой поддержке Общества «Знание» России. Сценография спектакля и костюмы артистов стилизованы под вышивку с чувашскими орнаментами.

Мероприятия Чувашского театра кукол ко Дню чувашской вышивки нацелены на приобщение подрастающего поколения к самобытной культуре их малой Родины, в которой чувашская вышивка, являясь уникальным культурным наследием чувашского народа, всегда занимала исключительное место и была национальной гордостью во все времена, особенно в современном мире глобализации, где идентичность нации порой стирает границы.