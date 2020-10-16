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Новости » О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и расширении охвата тестированием

10:15 18 ноября 2020 г.

Постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.11.2020 г. № 35 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный номер № 60908) внесены изменения в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Целью внесенных изменений является оптимизация проведения исследований и противоэпидемических мероприятий для повышения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию.

Изменениями предусмотрено, что срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 48-ми часов от момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование.

Помимо изменений в санитарные правила, постановлением Главного государственного санитарного врача от 13.11.2020 г. № 34 (зарегистрировано Минюстом России 16.11.2020, регистрационный номер № 60909) внесены изменения в подпункт 2.5 пункта 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом», в части обеспечения субъектами Российской Федерации уровня охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней)».

 
 

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Первоисточник: с сайта Роспотребнадзора

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