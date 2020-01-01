АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » В Минсельхозе Чувашии обсудили реализацию проекта Россельхозбанка «Школа фермеров» и «Свое. Фермерство»

08:19 18 ноября 2020 г.

В Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики прошло совещание, посвященное реализации проекта Россельхозбанка «Школа фермера» и «Свое. Фермерство».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров  – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, директор регионального филиала банка Ирина Письменская, ректор Чувашского ГАУ Андрей Макушев, директор КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» Николай Васильев, представители бизнеса.

Для участников совещания была организована презентация проекта «Школа фермера». Также обсуждалась возможность широкого подключения к нему представителей отрасли и предприятий. Образовательный проект банка ставит целью научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве.

«Это один из наиболее интересных проектов в АПК Чувашии, который мы намерены в ближайшее время реализовать. Республика заинтересована в расширении партнерства с банком в целях наращивания переработки сельхозпродукции, производимой в регионе, и продвижения на новые рынки сбыта », – отметил Сергей Геннадьевич.

«Мы работаем в регионе уже 20 лет и за это время вырастили много фермерских хозяйств. Однако «Школа фермеров» позволит вывести этот процесс на совершенно новый уровень. Это будет весомой поддержкой для развития малого бизнеса в республике», – сказала директор регионального филиала РСХБ Ирина Письменская.

На встрече также был разработан план по совместному развитию в регионе онлайн-платформы «Свое. Фермерство», связанной с агропроизводством и продвижением фермерской продукции. Главный инструмент платформы — мобильное приложение РСХБ, которое позволяет любому фермерскому хозяйству создать собственный магазин фермерской продукции с использованием цифровых технологий Банка. После этого появляется возможность реализовать товары напрямую покупателям без посредников и дополнительных наценок. Далеко не у каждого фермера есть ресурсы на создание своего интернет-магазина, поэтому появление маркетплейса «Своё. Родное» стало для них возможностью бесплатно получить собственное представительство в сети и отличным подспорьем для традиционных каналов сбыта.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика