Новости » В Минсельхозе Чувашии обсудили реализацию проекта Россельхозбанка «Школа фермеров» и «Свое. Фермерство»

В Министерстве сельского хозяйства Чувашской Республики прошло совещание, посвященное реализации проекта Россельхозбанка «Школа фермера» и «Свое. Фермерство».

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров – министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, директор регионального филиала банка Ирина Письменская, ректор Чувашского ГАУ Андрей Макушев, директор КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации» Николай Васильев, представители бизнеса.

Для участников совещания была организована презентация проекта «Школа фермера». Также обсуждалась возможность широкого подключения к нему представителей отрасли и предприятий. Образовательный проект банка ставит целью научить создавать и вести рентабельный бизнес в сельском хозяйстве.

«Это один из наиболее интересных проектов в АПК Чувашии, который мы намерены в ближайшее время реализовать. Республика заинтересована в расширении партнерства с банком в целях наращивания переработки сельхозпродукции, производимой в регионе, и продвижения на новые рынки сбыта », – отметил Сергей Геннадьевич.

«Мы работаем в регионе уже 20 лет и за это время вырастили много фермерских хозяйств. Однако «Школа фермеров» позволит вывести этот процесс на совершенно новый уровень. Это будет весомой поддержкой для развития малого бизнеса в республике», – сказала директор регионального филиала РСХБ Ирина Письменская.

На встрече также был разработан план по совместному развитию в регионе онлайн-платформы «Свое. Фермерство», связанной с агропроизводством и продвижением фермерской продукции. Главный инструмент платформы — мобильное приложение РСХБ, которое позволяет любому фермерскому хозяйству создать собственный магазин фермерской продукции с использованием цифровых технологий Банка. После этого появляется возможность реализовать товары напрямую покупателям без посредников и дополнительных наценок. Далеко не у каждого фермера есть ресурсы на создание своего интернет-магазина, поэтому появление маркетплейса «Своё. Родное» стало для них возможностью бесплатно получить собственное представительство в сети и отличным подспорьем для традиционных каналов сбыта.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики