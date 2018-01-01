Новости » Автокараван «Чувашия без сирот!» встретили в Чебоксарском и Цивильском районах

Автокараван «Чувашия — без сирот!», направленный на профилактику социального и вторичного сиротства, встречали сегодня, 17 ноября, Чебоксарский и Цивильский районы. Шествие республиканского автокаравана продолжилось в этом году в онлайн-формате.

Дистанционный формат режима видеоконференции сохранил теплую дружескую атмосферу встречи единомышленников. Традиционно Автокараван становится площадкой для открытого диалога замещающих семей республики с заинтересованными органами исполнительной власти, различными службами и организациями, а также площадкой для трансляции успешного приемного родительства. В рамках форума прошло чествование замещающих семей.

Повышение компетентности замещающих родителей снижает риск вторичного сиротства при достижении подопечными детьми подросткового возраста. Актуальные вопросы приемного родительства были освещены в пленарной части Автокаравана: права на материнский капитал при лишении родительских прав родителей и порядок его переоформления на детей, меры социальной поддержки опекунов (попечителей) и приемных родителей, в том числе в период пандемии и др.

Работа Автокаравана продолжилась в трех секциях, работающих по темам: «О формах взаимодействия школ и замещающих семей», «Подросток из замещающей семьи в школе» и «Развитие приемных детей подросткового возраста и пути их решения».

Благодаря онлайн-формату автокаравана замещающие родители, не выезжая из своих районов, в комфортной обстановке смогли принять участие в обсуждении насущных вопросов приемного родительства на уровне республики.

Справочно:

В Чувашской Республике ведется целенаправленная работа по защите прав и интересов несовершеннолетних, профилактике социального сиротства, по реализации государственной политики в интересах детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

За 10 месяцев 2020 года вновь выявлено 233 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей (на 01.01.2018 — 295 чел., на 01.01.2019 — 320 чел., на 01.01.2020 — 299 чел.). Из общего числа вновь выявленных за 2020 год детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 66,1 % являются «социальными сиротами» при живых родителях (в 2017 году — 75,9 %, в 2018 году — 74,3%, в 2019 году — 71,8%). Из выявленных детей в текущем году 187 детей (80 %) устроены на воспитание в замещающие семьи, трое усыновлены, один ребенок возращен матери, 29 детей направлены в организации для детей-сирот, один ребенок находится на полном государственном обеспечении в профессиональной образовательной организации, в отношении 12 детей решается вопрос об их устройстве (месячный срок устройства в соответствии с действующим законодательством не истек).

В настоящее время в республике проживает 1821 замещающая семья, в которых воспитывается 2472 ребенка (в 2018 году — 2033 семьи и 2721 ребенок, в 2019 году — 1912 семей и 2594 детей). За 10 месяцев 2020 года усыновлены 23 ребенка (в 2017 году — 29 чел., в 2018 году — 27 чел., в 2019 году — 20 чел.).