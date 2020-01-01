Новости » В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Чувашии построены 3 автодороги

В 2020 году в Чувашии по программе «Стимул» построены 3 автодороги на сумму 142,8 млн. рублей – 2 дороги в мкр. «Новый город» протяженностью 0,9 км, а также дорога в микрорайоне «Университет» протяженностью 2,7 км.

Федеральная программа «Стимул» является частью национального проекта «Жилье и городская среда» и направлена на стимулирование жилищного строительства.

«Сегодня потребности жителей республики растут. При покупке жилья они все больше ориентируются на благоустроенность микрорайона, наличие социальных объектов и транспортной доступности. Безусловно, чем больше эти направления развиваются, тем больше становится спрос на жилье», – отмечает первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов.

Благодаря программе «Стимул» развивается инфраструктура новых микрорайонов, строятся социальные объекты. Так, за последние несколько лет на реализацию данной программы в Чувашии направлено порядка 1 млрд. 200 млн. рублей – построено 5 детских садов и 7 автомобильных дорог.

Данные мероприятия позволяют повысить комфортность проживания, а также позволяют застройщикам расширять свои жилые районы. Например, в микрорайоне «Новый город» две новые дороги обеспечили строительство порядка 95 тыс. кв. метров жилья дополнительно. Это значит примерно 7,5 тыс. людей смогут жить в новых построенных домах. Строительство дороги протяженностью порядка 3 км позволило снизить транспортную напряженность и запустить общественный транспорт в динамично развивающемся микрорайоне «Университетский 2».

На ближайшие три года в Минстрой России подана заявка Чувашской Республики на выделение 1,8 млрд. рублей, которые планируется направить на развитие 10 микрорайонов г. Чебоксары и г. Новочебоксарск.