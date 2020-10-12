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Новости » В Чувашии грипп птиц отсутствует

14:26 17 ноября 2020 г.

 

В Чувашии грипп птиц отсутствует

Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики в связи с поступлением информации о выявлении высокопатогенного гриппа птиц на территории Республики Татарстан, а также о возможном источнике инфекции - поголовье птицы, реализованное гражданкой, проживающей на территории Батыревского района Чувашской Республики, информирует о проведенных мероприятиях.

Сотрудниками Госветслужбы Чувашии 08.10.2020 организован выезд на территорию личного подсобного хозяйства, реализовавшего поголовье птицы в личное подсобное хозяйство Буинского района, для эпизоотологического обследования. Проведен отбор проб биологического материала для проведения лабораторных исследований в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.

По результатам лабораторных исследований БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии получены отрицательные результаты на грипп птиц



Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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