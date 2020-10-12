Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики в связи с поступлением информации о выявлении высокопатогенного гриппа птиц на территории Республики Татарстан, а также о возможном источнике инфекции - поголовье птицы, реализованное гражданкой, проживающей на территории Батыревского района Чувашской Республики, информирует о проведенных мероприятиях.

Сотрудниками Госветслужбы Чувашии 08.10.2020 организован выезд на территорию личного подсобного хозяйства, реализовавшего поголовье птицы в личное подсобное хозяйство Буинского района, для эпизоотологического обследования. Проведен отбор проб биологического материала для проведения лабораторных исследований в БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии.

По результатам лабораторных исследований БУ ЧР «Чувашская республиканская ветлаборатория» Госветслужбы Чувашии получены отрицательные результаты на грипп птиц