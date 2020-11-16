16 ноября в Чебоксарах состоялось торжественное мероприятие, посвященное 121-летию со дня рождения выдающегося чувашского поэта Михаила Сеспеля.

В мероприятии приняли участие министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, директор Чувашского государственного театра юного зрителя им. М. Сеспеля Елена Николаева, вице-президент Чувашского национального конгресса Владимир Тяпкин, председатель Союза профессиональных писателей Чувашии Лидия Филиппова, народный писатель Чувашской Республики Анатолий Кибеч, представители творческой интеллигенции.

Ведущий научный сотрудник филологического направления Чувашского гуманитарного института, кандидат филологических наук Ирина Кириллова отметила огромную роль Михаила Сеспеля в развитии национального самосознания родного народа, чувашского языка и литературы: «Михаил Сеспель создал произведения, которые вошли в золотой фонд чувашской литературы. Имя Михаила Сеспеля известно не только на родине, его стихи читают на 55 языках мира». Она также подчеркнула, что чувашский народ высоко чтит память своего славного сына.

Завершилось памятное мероприятие церемонией возложения цветов к подножию памятника Михаилу Сеспелю. Он был установлен в дни празднования 520-летия города Чебоксары. Бюст Михаила Сеспеля установлен на 3-метровом гранитном постаменте в одноимённом сквере.