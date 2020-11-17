Условия предоставления субсидий представителям отрасли народных художественных промыслов будут смягчены. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Такое решение поможет предприятиям пережить последствия распространения коронавируса, сохранить производство и персонал.

По правилам, которые действовали раньше, основным условием предоставления господдержки был прирост объёмов реализации продукции. Но из-за пандемии продажи через основной канал – выставки и ярмарки – заметно сократились. Представителям отрасли стало сложно выполнять обязательства. Поэтому было принято решение скорректировать требования, увязав результат предоставления господдержки не с продажами, а с увеличением объёмов производства продукции.

По новым правилам к получателям субсидии также не будут применяться штрафные санкции (возврат средств), если будет доказано, что выполнить обязательства помешали обстоятельства непреодолимой силы. Для подтверждения форс-мажора потребуется представить документы.

Механизм субсидирования предприятий отрасли народных художественных промыслов был запущен в 2020 году. Администратором этой меры поддержки является Минпромторг. Субсидию разрешается тратить на модернизацию производства, сырьё и материалы, продвижение продукции, а также на уплату страховых взносов.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 14 декабря 2019 года №1679.