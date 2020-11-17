Мероприятие в онлайн-формате приурочено ко Дню вторичной переработки, который отмечался 15 ноября. Трансляция проходила на ресурсах портала "Будущее России. Национальные проекты", ТАСС и АНО "Национальные приоритеты".

Заместитель главы ППК «РЭО» Алексей Макрушин рассказал о ходе реформы отрасли обращения с отходами.

Основные темы, предложенные к обсуждению: реализация мусорной реформы по нацпроекту «Экология», меры поддержки для переработчиков вторсырья, влияние коронавируса на работу региональных операторов, рекультивация полигонов вблизи аэропортов.

По нацпроекту «Экология» изменятся горизонты планирования. Отмечена важность разработки федеральной схемы и её продления до 2030 года. К этому же году поставлена цель снизить количество зароняемых отходов до 50%. Саму федеральную схему планируется утвердить до конца текущего года.

Один из вопросов затрагивал повышение тарифов в январе. Спикер пояснил, что с января тарифы на вывоз мусора повышаться не будут, так как обычно это происходит первого июля. Более того половина регионов в этом году либо понизили тарифы, либо оставили их без изменений. Заместитель главы ППК «РЭО» подчеркнул, что все изменения стоимости проходят под присмотром антимонопольной службы.

В некоторых субъектах РФ проводится эксперимент: мусор из раздельных контейнеров принимается заводами по сниженной цене. В планах ППК «РЭО» продолжить развитие в этом направлении и принимать отсортированные контейнеры дешевле. Важно обеспечить доступность новой инфраструктуры и разместить контейнеры в шаговой доступности, а также необходимо информировать людей о правилах раздельного сбора мусора и постепенно вводить за это ответственность.

Интервью провёл руководитель направления «Экология» редакции портала «Будущее России. Национальные проекты», корреспондент ТАСС Игорь Ермаченков.