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Новости » В Красноармейском районе состоялась приемка футбольного поля с искусственным покрытием

09:29 17 ноября 2020 г.

 

В Красноармейском районе состоялась приемка футбольного поля с искусственным покрытием

16 ноября в селе Красноармейское состоялась работа приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием.

Строительство велось в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов поблагодарил за качественную работу подрядную организацию ООО «МСО «Аликовская» и всех принявших участие в строительстве футбольного поля. Александр Николаевич поручил комиссии провести приемку объекта в соответствии качества работ требованиям, установленным контрактом по строительству футбольного поля с искусственным покрытием.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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