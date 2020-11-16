16 ноября в селе Красноармейское состоялась работа приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию футбольного поля с искусственным покрытием. Строительство велось в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта». Глава администрации Красноармейского района Александр Николаевич Кузнецов поблагодарил за качественную работу подрядную организацию ООО «МСО «Аликовская» и всех принявших участие в строительстве футбольного поля. Александр Николаевич поручил комиссии провести приемку объекта в соответствии качества работ требованиям, установленным контрактом по строительству футбольного поля с искусственным покрытием. Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"