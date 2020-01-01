Новости » В Чувашии в рамках нацпроекта «Культура» продолжается строительство сельских домов культуры

В 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в Чувашии строятся три сельских дома культуры.

Так, строительные работы сельского дома культуры на 150 мест в д. Буртасы Вурнарского района ведет подрядная организация ООО «Проектно-строительная компания «Империя» в лице директора Чашкина Валерия Анатольевича. На сегодняшний день здесь выполнены работы по возведению здания, монтажу кровли, установке окон и дверей. Ведутся внутренние отделочные работы (устройство потолков, укладка плит стен и полов).

Строительные работы нового дома культуры на 100 мест продолжаются и в деревне Хучель Канашского района. Работы ведут подрядные организации ООО «Строитель» в лице директора Фарбера Владимирова Федоровича и ООО «Строймонтажизоляция» в лице генерального директора Моргунова Андрея Анатольевича. Завершены работы по возведению здания, благоустройству территории, завершается монтаж кровли, ведутся отделочные работы (штукатурка стен, заливка полов).

На объекте строительства дома культуры на 150 посадочных мест в с. Янгильдино Чебоксарского района завершены работы по возведению здания, монтажу кровли, установке окон и дверей. Ведутся внутренние отделочные работы (штукатурка и окраска стен, устройство каркасов потолков, заливка полов, укладка плит стен и полов). Строительные работы ведет подрядная организация ООО «Марспецмонтаж» в лице генерального директора Баширова Хамза Касымовича.

Вопрос окончания работ находится на ежедневном контроле Минкультуры Чувашии.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики