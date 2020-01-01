Новости » СМИ Чувашии расскажут о сложных буднях борьбы с коронавирусной инфекцией в Госпитале

16 ноября в эфире телеканала ГТРК «Чувашия» и Национального радио Чувашии выйдет новостной выпуск о сложных буднях медиков и пациентов в перепрофилированном стационаре Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн.

Сезон распространения инфекций не дает расслабляться никому, поэтому сейчас крайне важно соблюдать все необходимые меры профилактики по борьбе с коронавирусной инфекцией: масочный режим, гигиена рук, социальное дистанционирование, потому что они, подчас, действительно способны спасти вашу жизнь!

«Как сотрудник, работающий в красной зоне, призываю вас оставаться бдительными и относиться к соблюдению мер профилактики серьезнее! Коронавирусная инфекция действительно может протекать очень тяжело!» – заверила медицинская сестра Госпиталя Марина Иванова.

Врач-хирург Госпиталя Анатолий Павлов предупредил население о том, что при выявлении вирусной пневмонии не стоит спешить в стационар: «В случае, если процент поражения легких не превышает 25%, все-таки лучше пройти лечение амбулаторно, так как концентрация вируса в воздухе в стационаре намного выше, чем дома. Этот фактор может заметно отразиться и на течении заболевания пациента, и на сроки его выздоровления. Между тем медицинская помощь останется на должном уровне. Врач будет посещать вас каждый день».

Поделился своими впечатлениями о лечении в стационарных условиях выписавшийся сегодня пациент эндокринологического отделения Госпиталя Александр Москвин: «Вы знаете, все мы часто думаем о том, что этот вирус именно нас точно не коснется. Но, к сожалению, от него не застрахован никто. Я тоже так думал, более того, считал, что и вируса никакого нет, однако всю серьезность ситуации и тяжесть течения заболевания прочувствовал на себе. Соблюдать меры профилактики просто необходимо! Легче надеть маску, чем лежать потом в стационаре медицинского учреждения. Это факт».

Сюжет смотрите сегодня на телеканале «Россия 24» в 17 часов 30 минут, на телеканале «Россия 1» – в 21 часов 00 минут.

Эфир Национального радио Чувашии вы сможете прослушать в 18 часов 40 минут.