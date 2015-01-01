АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Правительство РФ отнесло культивируемые грибы к сельхозпродукции

15:13 16 ноября 2020 г.

Соответствующее постановление подписано 11 ноября 2020 года.

Как сообщает Минсельхоз, документ нацелен "на ускоренное наращивание производства культивируемых грибов, а также устранение оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей, включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при налогообложении". В результате ожидается, что грибоводство станет более конкурентоспособным направлением, в том числе благодаря снижению себестоимости и повышению рентабельности производства.

В 2019 году в РФ был выращен рекордный объем грибов - 48 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше, чем в 2018 году (25,5 тыс. тонн). За последние 5 лет производство увеличилось более чем в 5,5 раза - с 8,7 тыс. тонн в 2015 году. В настоящее время суммарная мощность действующих в стране грибоводческих предприятий превышает 68 тыс. тонн. Лидерами по производству грибов являются Курская, Московская, Тульская области и Краснодарский край.

Как считают в ведомстве, кратному наращиванию производства способствовали меры господдержки в виде льготных инвестиционных кредитов на строительство грибоводческих комплексов.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Интерфакс

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика