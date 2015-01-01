Новости » Правительство РФ отнесло культивируемые грибы к сельхозпродукции

Соответствующее постановление подписано 11 ноября 2020 года.

Как сообщает Минсельхоз, документ нацелен "на ускоренное наращивание производства культивируемых грибов, а также устранение оснований, препятствующих отнесению грибов и трюфелей, включая мицелий грибов, к сельскохозяйственной продукции при налогообложении". В результате ожидается, что грибоводство станет более конкурентоспособным направлением, в том числе благодаря снижению себестоимости и повышению рентабельности производства.

В 2019 году в РФ был выращен рекордный объем грибов - 48 тыс. тонн, что в 1,9 раза больше, чем в 2018 году (25,5 тыс. тонн). За последние 5 лет производство увеличилось более чем в 5,5 раза - с 8,7 тыс. тонн в 2015 году. В настоящее время суммарная мощность действующих в стране грибоводческих предприятий превышает 68 тыс. тонн. Лидерами по производству грибов являются Курская, Московская, Тульская области и Краснодарский край.

Как считают в ведомстве, кратному наращиванию производства способствовали меры господдержки в виде льготных инвестиционных кредитов на строительство грибоводческих комплексов.