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Новости » Еженедельное совещание

13:30 16 ноября 2020 г.

Сегодня, 16 ноября 2020 г., в зале заседаний администрации района состоялось еженедельное совещание при главе администрации Красноармейского района Александре Кузнецове с участием глав сельских поселений и работников администрации района.

На совещании обсудили итоги прошедшей недели и задачи на предстоящую неделю.

Исаковское сельское поселения по итогам проведения экономического соревнования между сельскими, городскими поселениями Чувашской Республики за 2019 год по II группе (среди поселений с численностью проживающего на их территории населения от 1100 до 1700 человек включительно) заняло 3 место.

Также, Секретарь Красноармейского Местного отделения Партии «Единая Россия» Александр Кузнецов вручил благодарственное письмо Чувашского регионального отделения и памятный подарок Мефодьевой Светлане Матвеевне за активное участие в региональном конкурсе  «Мое село – 2020» в рамках федерального партийного проекта «Российские село». Также вновь вступившим в Партию вручил партийные билеты.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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