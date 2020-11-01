АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Известной актрисе Чувашии Вере Кузьминой исполнилось 97 лет

11:39 16 ноября 2020 г.

 

Со слов поздравлений в адрес народной артистки СССР Веры Кузьминичны Кузьминой началось сегодня еженедельное совещание в Доме Правительства.

Руководитель региона Олег Николаев тепло отозвался о выдающейся землячке. Он подчеркнул, что Вера Кузьминична «является для всех примером трудолюбия», она посвятила всю свою жизнь чувашскому театру, где создала палитру ярких образов, ставших классикой театрального искусства. Её творчество известно далеко за пределами республики.

«Вера Кузьмина – выдающийся человек, она сыграла множество ролей зарубежной и отечественной русской классики. Но самое главное, что она создала истинный образ чувашской женщины, чувашской матери», — сказал Олег Николаев.

Отметим, что народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Чувашской АССР имени К.В. Иванова, лауреат Российской национальной премии «Золотая маска», Почетный гражданин Чувашской Республики до сих пор задействована в различных спектаклях, которые с успехом идут в Чувашском государственном академическом театре им. К. Иванова.

«Искренне поздравляю Веру Кузьминичну. Желаю, чтобы она еще долго радовала нас новыми ролями и личным общением», — сказал он в завершении.

Фото: из открытых источников

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика