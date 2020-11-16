На прошлой неделе Российское военно-историческое общество объявило открытый всероссийский конкурс на разработку лучшего проекта мемориала «Строителям безмолвных рубежей». Заявки и конкурсные проекты можно направить по электронной почте до 10 февраля 2021 года.

На еженедельном совещании в Доме Правительства 16 ноября Глава Чувашии Олег Николаев призвал архитекторов, скульпторов, художников Чувашии активно поучаствовать в конкурсе.

«Конкурс объявлен, конкурс идет и очень важно, чтобы наши архитекторы воспользовались такой возможностью реализовать на родной территории такой значимый федеральный проект, – заметил руководитель региона. – Я думаю, что это будет предметом нашей высочайшей гордости, если кто-то из чувашских архитекторов, один или в группе, выиграет этот конкурс, и их проект будет поддержан, реализован за счет федеральных ресурсов и воздвигнут в Козловском районе».

Местом для реализации проекта выбран Козловский район – поворот с трассы М7 на село Байгулово. Глава Чувашии напомнил, что некоторые жители села ради реализации этого проекта «отдали свои земли, которыми владели».

«Мы с вами помним, что более 170 тысяч наших земляков в трудные военные годы, в мороз, в суровых условиях за кратчайшие сроки соорудили оборонительные рубежи. Они не пригодились, но, тем не менее, народ был готов. Отдавая себя, народ решил государственную задачу. Мне лично и, думаю, каждому жителю отрадно, что в следующем году такой мемориал будет воздвигнут на территории Чувашской Республики», – сказал Олег Николаев.

Напомним, 2021 год в Чувашии объявлен Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Марафон событий, посвященных памяти земляков, самоотверженно трудившихся над возведением оборонительных линий, стартовал 28 октября.