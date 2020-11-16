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Новости » Олег Николаев: «Поднятие уровня воды в Волге до 68-й отметки имеет серьезное научное обоснование»

11:37 16 ноября 2020 г.

 

Об этом Глава Чувашии упомянул, отвечая на вопрос газеты «Грани» о поднятии уровня воды в Чебоксарском водохранилище до 68-й отметки.

«Мы становимся свидетелями возобновления дискуссии по этому поводу. Как и любой гражданин России, отслеживая информационный поток, я вижу, что не всё еще решено. Идет разговор о том, строить ли гидронапорную станцию в Нижегородской области, либо все-таки поднять уровень воды до проектной отметки.

Очевидно, что больше плюсов во втором варианте, потому что научное обоснование строительства Чебоксарской ГЭС, в котором и было заложено поднятие уровня до 68-й отметки, сделано качественно. Однако этот вопрос обсуждается и по сей день. Надеюсь, что в ближайшее время эта тема вернется в рабочую повестку, и мы станем активными участниками этого процесса», — заявил Олег Николаев.

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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