Об этом Глава Чувашии упомянул, отвечая на вопрос газеты «Грани» о поднятии уровня воды в Чебоксарском водохранилище до 68-й отметки.

«Мы становимся свидетелями возобновления дискуссии по этому поводу. Как и любой гражданин России, отслеживая информационный поток, я вижу, что не всё еще решено. Идет разговор о том, строить ли гидронапорную станцию в Нижегородской области, либо все-таки поднять уровень воды до проектной отметки.

Очевидно, что больше плюсов во втором варианте, потому что научное обоснование строительства Чебоксарской ГЭС, в котором и было заложено поднятие уровня до 68-й отметки, сделано качественно. Однако этот вопрос обсуждается и по сей день. Надеюсь, что в ближайшее время эта тема вернется в рабочую повестку, и мы станем активными участниками этого процесса», — заявил Олег Николаев.