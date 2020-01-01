16 ноября на еженедельном совещании правительства региона Глава Чувашии Олег Николаев напомнил об успехе спектакля Чувашского государственного театра оперы и балета «Царская невеста», который на прошлой неделе стал лауреатом Национальной оперной премии «Онегин».

Руководитель региона подчеркнул, что гордится достижением деятелей культуры Чувашии.

«Нам следует радоваться и поддерживать наших земляков в таких крупных начинаниях», — сказал Олег Николаев.

Он призвал жителей республики рассказывать о достойных поступках, к примеру, в социальных сетях под единым хештегом. Это могут быть достижения в различных сферах: в области культуры, спорта и даже простые житейские случаи.

«Мне кажется, это будет здорово, если мы с вами обобщим вот такие достижения наших земляков, просто порадуемся, кого-то поздравим и еще раз обозначим важность того поступка в стремлении к лучшему», — добавил руководитель региона.

Напомним, что ранее Глава Чувашии Олег Николаев запустил в социальных сетях новую волну публикаций под хэштегами #ВместеГордимся #ПерлеМухтанатпар. Эти хэштеги появились в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, когда жители Чувашии рассказывали о своих родственниках, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. В настоящее время под ними публикуются достижения героев уже нашего времени.