Новости » День малого и среднего предпринимательства (форум «Мой бизнес») для действующих и начинающих предпринимателей Аликовского, Вурнарского, Красноармейского районов

Минэкономразвития Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор и центр «Мой бизнес» приглашают предпринимателей Аликовского, Вурнарского и Красноармейского районов принять участие в онлайн-форуме «Мой бизнес», который пройдет 16 ноября в 15.00.

Подключиться к форуму можно будет с любого устройства, которое поддерживает беспроводное соединение.

Заместитель министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Денис Спирин, а также главы администраций муниципалитетов откроют День малого и среднего предпринимательства.

Далее представители инфраструктуры расскажут о финансовых и нефинансовых мерах государственной поддержки: программах субсидирования центра «Мой бизнес», льготных условиях предоставления микрокредитов и гарантийных поручительств, о проектах «Выращивание» и «Популяризация предпринимательства», а также о программах поддержки сельского хозяйства.

В течение всего мероприятия у вас будет возможность задать свои вопросы в чате, а после выступления всех представителей инфраструктуры вы сможете принять участие в онлайн-тренинге «Генерация бизнес-идеи».

Ссылка для подключения

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Администрация Красноармейского района