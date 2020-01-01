Новости » В ТЮЗе им. М. Сеспеля презентовали документальный фильм «Тĕрĕслĕх çутаттăр Çеçпĕлĕн ятне»

В Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля состоялась презентация документального фильма «Тĕрĕслĕх çутаттăр Çеçпĕлĕн ятне», снятого для цикла «Люди – Легенды» и посвященного 121-летию со дня рождения чувашского поэта и общественного деятеля Михаила Сеспеля.

Режиссером-сценаристом кинокартины выступил лауреат Государственной молодежной премии Чувашской Республики в сфере литературы, культуры и искусства Алексей Енейкин.

Фильм создан при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Кабинета Министров Чувашской Республики.

В презентации фильма приняли участие народный поэт Чувашской Республики, председатель Благотворительного фонда им. М. Сеспеля Валерий Тургай, Председатель Комиссии по присуждению Международной премии им. М. Сеспеля, заслуженный строитель Чувашии, Почетный строитель России, лауреат Международной премии М. Сеспеля Валерий Гордеев, делегация Канашского района Чувашской Республики, писатели, поэты Чувашии.

Гостей мероприятия приветствовала заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Татьяна Казакова, которая отметила неоценимый вклад создателей фильма в историю и культуру Чувашской Республики, сохранение и развитие родного чувашского языка.

На презентации фильма была вручена премия имени Михаила Сеспеля заслуженному деятелю искусств Чувашской Республики, лауреату Государственной премии Чувашской Республики Марине Карягиной и нотариусу города Чебоксары, воину-интернационалисту, кавалеру ордена Красной Звезды Анатолию Шагарову.

После просмотра фильма участники торжественного мероприятия высказали слова благодарности создателям фильма, а директор Госкиностудии «Чувашкино» и архива электронной документации Андрей Абдюшов вручил благодарности принявшим участие в создании картины.

Справочно: Фильм рассказывает о детстве и юношестве народного поэта, о его активной общественной деятельности, участии в революции 1917 года, службе в Красной Армии, о тяжелой болезни и последнем годе жизни в Украине. Параллельно с фильмом проходила документальная часть, где историки и деятели культуры читали стихи, написанные М. Сеспелем, рассказывали о своем видении жизни Михаила Сеспеля и его огромном вкладе в культуру родного края.