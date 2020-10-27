Новости » До 1 марта 2021 года действует автоматическое продление ежемесячных выплат из материнского капитала

До 1 марта 2021 года (в соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 № 345-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка») действует автоматическое продление ежемесячных выплат из материнского (семейного) капитала.

Таким образом, семьям, уже получающим выплаты, у которых заканчивается выплатной период, не нужно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвердить доходы и, соответственно, право на меру поддержки. В случае же первичного обращения за выплатой, как и ранее, потребуется представить данные о доходах. Напомним, с июня 2020 года изменился порядок учета доходов при оформлении ежемесячных выплат: сведения о доходах по-прежнему необходимо предоставить за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать лично или через представителя в любой клиентской службе Отделения ПФР по г. Москве и Московской области или МФЦ, а также в электронном виде на сайте ПФР или портале госуслуг.

Размер ежемесячной выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в субъекте РФ за II квартал предшествующего года. В 2020 году в Москве это 15 225 руб., в Московской области – 12 688 рублей.