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Новости » В Чувашской Республике запускается ряд акций в рамках Дня чувашской вышивки

07:52 16 ноября 2020 г.

Одним из основных видов национального орнаментального искусства у чувашей была вышивка. Ей чуваши придавали большое значение. Вышивка служила для них оберегом. Еще в глубокой древности женщины украшали вышивкой одежду, предметы быта и различного рода обрядовые принадлежности. Домашний холст в их руках превращался в подлинное произведение искусства. Богатство узоров вышивки, их красочность, декоративность делают их жизнеспособными, таит в себе широкие возможности для их творческого развития. Вдохновляясь эмоционально-художественным значением вышивки, композиторы и поэты воссоздавали свои стихи и песни.

В преддверии празднования Дня чувашской вышивки в Чувашской Республике запускается ряд акций:

- Акция «Фото в чувашской национальной одежде» в режиме онлайн с хештегом #ДеньЧувашскойВышивки. Участники размещают в социальных сетях свои фотографии в чувашской национальной одежде с соответствующим хештегом и приглашением присоединиться к акции своих знакомых и друзей.

- Акция «Укрась окно традиционным чувашским орнаментом» в режиме онлайн с хештегом #ДеньЧувашскойВышивки. Для участия в акции следует оформить окна своих квартир/домов/офисов с использованием чувашских орнаментов, а затем разместить в своих социальных сетях фотографии окон с соответствующим хэштегом.

- Челлендж «Чувашская вышивка в песнях и стихах» в режиме онлайн с хештегом #ЧувашскаяВышивкаРЦНТ. Участники записывают видео с исполнением песен и стихов, где встречаются слова, посвященные вышивке и выставляют это видео в соц. сетях  и предлагают присоединиться к челленджу своих знакомых и друзей.

- Акция «Маски с чувашским орнаментом». Для участия в акции необходимо вышить защитную маску, используя чувашские орнаменты, надеть, сфотографироваться и выложить пост в социальных сетях под специальным хештегом #ЧувашскаяВышивкаРЦНТ и передать эстафету своим друзьям.

- Акция «Чувашский орнамент в кулинарии». Для участия в акции необходимо приготовить любое блюдо или выпечку в виде чувашского орнамента (руны) или украсить чувашским узором, сфотографировать и выложить пост в социальных сетях под специальным хештегом #ЧувашскаяВышивкаРЦНТ.

Отметим, все видеозаписи должны быть выставлены в социальных сетях (Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм) с 13 по 26 ноября 2020 года с указанием места жительства (район или город).

Просим принять активное участие и присоединиться ко всем акциям. Присылайте ссылки на авторские видеоролики по адресу электронной почты: chrdnt@mail.ru.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

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