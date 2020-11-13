13 ноября в Доме Правительства состоялось очередное заседание Оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Чувашской Республике.

Министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов доложил о ситуации с лекарственными препаратами в регионе. В целях обеспечения мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, 31 октября 2020 г. между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Кабинетом Министров Чувашской Республики заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации.

Соглашением предусмотрено обеспечение необходимыми лекарственными препаратами – это 16 наименований, в соответствии с Временными методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» пациентов, нуждающихся в лечении в амбулаторных условиях.

Также министр сообщил, что разработан алгоритм лекарственного обеспечения граждан с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в амбулаторном сегменте.

По состоянию на 12.11.2020 заключены контракты на поставку 12 наименований лекарственных препаратов на общую сумму 10,84 млн руб. Достигнута договоренность о заключении контрактов на поставку еще 3 наименований препаратов на 11,8 млн руб.

Первые поставки в республику лекарственных препаратов ожидаются 17-20 ноября 2020 года.

По итогам совещания заместителя Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Аллы Салаевой и руководителей аптечных организаций государственной и частной формы собственности сформирована сводная потребность в отсутствующих лекарственных препаратах по заявкам пяти аптек.

В ближайшее время будут направлены письма в адрес производителей и крупных российских дистрибьюторов о возможной отгрузке необходимых лекарственных препаратов в аптеки республики.

Кроме того, Владимир Степанов проинформировал о коечном фонде в республике: "Кроме 80 коек, которые приступили к работе на этой неделе в Батыревской центральной районной больнице, с начала следующей недели приступают к работе 145 коек в Канашской центральной районной больнице. Более того, направлено письмо в Чувашиякурорт, с просьбой определить количество коек, которые можно будет задействовать и оснастить оборудованием, какой кадровый потенциал надо готовить. Эта работа тоже проводится".

В регионе создан обсерватор для пациентов с COVID-19, коечный фонд которого составляет 140 мест на базе Республиканского детского санатория «Лесная сказка, дополнительно могут быть развернуты еще 154 койки. Все койки на данный момент свободны.

На помощь врачам привлекают студентов-медиков. Министр рассказал в какие медицинские учебные заведения и медицинские организации направлены студенты и ординаторы для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекции COVID-19: из Института усовершенствования врачей на должность врачей-стажеров трудоустроено 12 студентов, на должность среднего медицинского персонала приняли 15 студентов, врачами первичного звена стали 33 студента, фельдшером скорой медицинской помощи приняли 1 студента. 172 студента Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова трудоустроены средними медицинскими работниками. С Чебоксарского медицинского колледжа на производственную практику в медицинские организации направлено 85 студентов.