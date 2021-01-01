Новости » «Единая Россия» представила пакет дополнительных социальных поправок ко второму чтению федерального бюджета

Приоритеты — улучшение инфраструктуры на селе и в городах, дополнительные соцгарантии гражданам и субсидирование авиаперелетов

В основу поправок легли предложения от людей, экспертов и бизнеса в регионах, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе брифинга в среду, 11 ноября. Многие из них были учтены при подготовке ко второму чтению проекта бюджета на 2021-2023 годы. Эту работу партия вела совместно с Правительством и Минфином.

«Главную задачу мы видели в том, чтобы вместе с Правительством еще раз проанализировать каждую бюджетную строку, найти дополнительные ресурсы, обеспечить максимально эффективное использование бюджетных средств для реализации единого плана по достижению национальных целей до 2030 года. Самым серьезным образом анализировался опыт реализации антикризисной программы, в подготовке которой «Единая Россия» принимала непосредственное участие», - рассказал секретарь Генсовета партии.

«Единая Россия» подготовила поправки, которые можно разделить на три блока. Первый — улучшение инфраструктуры и качества жизни людей на селе и в городах. Речь идет, в частности, о строительстве сельских домов культуры — на это предлагается плюсом направить 776,1 миллиона рублей.

За счёт увеличения финансирования будет дополнительно построено четыре ДК — в Карачаево-Черкесской Республике, два — в Удмуртской Республике, а также в Чеченской Республике. Всего же будет введено в эксплуатацию 303 дома культуры», — сказал Андрей Турчак.

Еще 65 миллионов рублей «Единая Россия» предлагает выделить на обновление материально-технической базы ДК. Поддержку получат не менее тысячи учреждений. Кроме того, дополнительные 410 миллионов из бюджета направят на создание модельных библиотек. В общей сложности за три года построят 172 таких объекта. 345 миллионов – на реконструкцию и ремонт детских школ искусств – по словам Андрея Турчака, с учетом дополнительного финансирования будут реконструированы 165 зданий в 27 регионах. Кроме того, «Единая Россия» предложила увеличить расходы на поддержку театров в малых городах и ТЮЗов — 249,4 и 88,9 миллионов рублей соответственно.

Еще одна поправка — увеличение финансирования на развитие спортивной инфраструктуры. «Единая Россия» считает важным увеличить на 150 миллионов рублей расходы на ремонт спортзалов в сельских школах. Средств хватит на 907 объектов. Дополнительные два миллиарда рублей направят на строительство ФОКОТов [физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа] с футбольным полем или баскетбольной площадкой, легкоатлетическими дорожками, уличными тренажерами. Допфинансирование даст возможность построить 100 таких площадок по всей стране.

На два миллиарда (до 36,5 миллиардов рублей) увеличат финансирование проектов благоустройства территорий. Благодаря этому в 2021 году получится дополнительно благоустроить около 900 дворов и общественных пространств в регионах. В общей сложности за три года планируется привести в порядок более 16,5 тысяч объектов.

Второй блок поправок касается дополнительного обеспечения соцгарантий и защиты отдельных категорий граждан. В частности, по предложению «Единой России», на два миллиарда рублей будет увеличено финансирование программ местного развития и поддержки занятости в шахтёрских городах и посёлках. По словам руководителя фракции партии в Госдуме Сергея Неверова, средства пойдут на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры, рекультивацию земель, где ранее велись горные работы, расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе в зоне Байкало-Амурской магистрали.

«Мы предложили поправку, которая включает переселение до конца 2024 года жителей домов, расположенных на подработанных территориях ликвидированных шахт. Шахты закрыты давно, на подработанных территориях остались жилые дома, они достаточно аварийные, ветхие, возникает опасность провалов, подтоплений, выброса метана», — рассказал Сергей Неверов.

Всего в 2021-2023 годах планируется переселить почти семь тысяч семей. Уже с 2021 года такая поддержка будет доступна 22 населённым пунктам.

«В основном, это моногорода, где были шахты. В 2020 году их 16. За счёт увеличения финансирования новыми участниками программы станут такие горда, как Воркута, Новокузнецк, Александровск-Сахалинский, Долинск, Невельск, Копейск. Люди уже давно ждут этого переселения и благодаря дополнительному выделению средств, думаю, что удастся до конца 2024 года эту проблему решить», — резюмировал Сергей Неверов.

Еще одна поправка — увеличение субсидирования на два миллиарда рублей авиаперевозок по трем приоритетным направлениям — Дальний Восток, Крым и Калининград.

«По этим направлениям благодаря специальной программе люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи, пенсионеры и граждане предпенсионного возраста, школьники и студенты имеют возможность оформить льготные авиабилеты. Только применительно к Дальнему Востоку такие билеты можно оформить по более чем 170 маршрутам», — добавил Андрей Турчак.

Наконец, третий блок поправок направлен на финансирование мер по устранению проблемы так называемого «цифрового неравенства». Это касается обеспечения связью и интернетом малых населенных пунктов. «Стоимость» поправки — 6,2 миллиарда рублей. Увеличение финансирования этой статьи позволит к концу 2021 года завершить подключение к Интернету населенных пунктов, где живет от 250 до 500 человек.

«Со следующего года начнется подключение населенных пунктов с численностью от 100 до 250 жителей. Благодаря нашей поправке этот процесс, безусловно, пойдет значительно быстрее», — сказал Андрей Турчак.

Кроме того, партия подготовила поправку о финансировании патриотического воспитания в школах и вузах — по президентскому закону, принятому летом, оно стало обязательным. «Единая Россия» считает нужным выделить на это 3,4 миллиарда рублей. Деньги пойдут на «разработку и внедрение программ воспитания учащихся в школах и профтехучилищах», реализацию проектов и мероприятий «Юнармии» и другие мероприятия.

В целом поправки «Единой России» ко второму чтению проекта бюджета «стоят» 14 миллиардов рублей.

«К каждой поправке есть папка расчетов. Вот это то, что сделала партия с каждым профильным министерством и ведомством. Это совместно отработанная позиция — это сверка часов с каждым регионом, проверка вопросов, связанных фактически с каждым человеком. Самое главное — чтобы эти деньги пришли и реально работали», — сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Напомним, ранее «Единая Россия» единогласно поддержала проект бюджета в первом чтении. Над документом партия в течение нескольких месяцев работала совместно с Кабмином. В него вошли предложения, основанные на результатах реализации партийных проектов. Федеральный бюджет обеспечивает социальные гарантии государства и сохраняет поддержку регионов.

Бюджет Чувашии – акцент на «социалку»

Полным ходом сегодня идет и работа над региональными бюджетами. Так, в Чувашии принимаются поправки к главному финансовому документу республики на текущий год, одновременно разрабатывается бюджет на будущий год и на предстоящий трехлетний период. Как отметил депутат Госсовета от «Единой России», председатель Комитета по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов, основной акцент формируемого бюджета – это его социальная направленность. Во главу угла ставятся обозначенные партией приоритеты – забота о благополучии человека, выполнение социальных гарантий.

«Средства идут как на защиту граждан, так и на поддержку экономики. Во всех социальных сферах идет рост выделения денег, – прокомментировал депутат. – В здравоохранении предусмотрены льготы медработникам, средства на амбулаторное лечение коронавируса. На образование выделяется более чем 17 млрд рублей. По-прежнему будут строиться детские сады (в Чебоксарах на сегодня определены пять), школы. 2021 год станет годом начала строительства нового современного инфекционного корпуса Республиканской больницы. Продолжится строительство поликлиник, ФАПов, отделений врачей общей практики. Будет укрепляться материально-техническая база социальных учреждений от больниц до детских садов и школ».

Как подчеркнул Вячеслав Рафинов, республика с каждым годом все больше включается в улучшение качества жизни населения, существенные средства на это выделяются и из регионального, и из федерального бюджета.

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"