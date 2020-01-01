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Новости » И.о. прокурора Красноармейского района направлено в суд уголовное дело о дерзком грабителе магазина

11:43 13 ноября 2020 г.

         И.о. прокурора Красноармейского района утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя Московской области Н.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).
         По версии органа предварительного расследования, 07 августа 2020 года в вечернее время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в один из продуктовых магазинов с. Красноармейское и, набрав целый пакет виноводочных изделий, а также сладостей, пытался покинуть помещение магазина, но не смог довести свой преступный умысел до конца, поскольку был задержан бдительной сотрудницей магазина на выходе из него.

         Обвиняемый полностью признал свою вину и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства.
         Данное уголовное дело направлено в Красноармейский районный суд для рассмотрения по существу.   .
          Кроме того, в ходе расследования уголовного дела было установлено, что данный гражданин не впервые занялся подобными преступными деяниями - ранее он совершал аналогичное преступление в другом регионе (в Московской области), где был осужден и приговорен к уплате штрафа.

 

 

И.о. прокурора  района

 

старший советник юстиции                                                              А.М. Бабаев

 

 

 

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