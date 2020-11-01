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Новости » В Чувашии увеличат количество грантов для молодежи

11:40 13 ноября 2020 г.

 

Об этом заявила вице-премьер – министр образования Чувашской Республики Алла Салаева 12 ноября на «Ярмарке социальных идей», прошедшей в новочебоксарском «Кванториуме». Там победители и участники грантовых конкурсов представили свои проекты Главе Чувашии Олегу Николаеву, ректорам университетов и бизнесменам.

«Мы будем пересматривать в сторону увеличения перечень грантов, на которые могут претендовать молодые жители Чувашии. Нам бы хотелось, чтобы в Чувашии появлялось больше научных разработок. Хорошие идеи поддержат правительство республики, фонды, бизнес. Важно подготовить почву для роста инициатив, способных улучшить нашу с вами жизнь», — сообщила министр.

При этом Алла Салаева отметила важность того, чтобы проекты носили прикладной характер и помогали развитию той или иной области.

Напомним, что Олег Николаев предложил рассматривать грантовые проекты как бизнес-стартапы.

Фото: Василий Кузьмин / ИД «Хыпар»

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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