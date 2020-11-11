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Новости » В Чувашии предлагают увеличить величину прожиточного минимума

10:53 13 ноября 2020 г.

 

В Чувашии предлагают увеличить величину прожиточного минимума

Сегодня, 11 ноября, под руководством Главы Чувашской Республики Олега Николаева состоялось заседание Кабинета Министров Чувашской Республики.

Один из вопросов повестки дня касался установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за III квартал 2020 года.

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова сообщила о росте величины прожиточного минимума по всем группам населения: «Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в III квартале 2020 г. по сравнению с утвержденной величиной за II квартал 2020 г. увеличилась на 0,4 % и составила 9804 рубля.  Таким образом, по социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за III квартал 2020 г. для трудоспособного населения составила 10414 рубля, для пенсионеров – 7951 рубля, а для детей соответственно – 9883 рубля».

Увеличение вызвано ростом расходов по статье «непродовольственные товары», что обусловлено повышением цен на строительные материалы, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, трикотажные изделия, медикаменты. Кроме того, был зафиксирован рост расходов вследствие повышения цен на проезд в пассажирском транспорте, а также на бытовые и медицинские услуги.

Данные показатели имеют важное значение: в результате нормативного закрепления увеличенного прожиточного минимума круг получателей мер социальной поддержки расширится.

Еще одним вопросом повестки заседания, по которому докладчиком выступала Алена Елизарова, стало увеличение прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год, который составил 8466 рублей, что на 513 рублей больше аналогичного показателя, установленного на 2020 год. Как пояснила министр труда сумма была скорректирована недавно: «12 октября поступила правительственная телеграмма Минтруда России, согласно которой доводился уточненный прогноз величины прожиточного минимума пенсионера в России на 2021 год…».

Это значит, что получатели пенсии, ориентировочно свыше 25 тысяч человек, чей совокупный доход не достигает 8466 рублей, с 1 января 2021 года будут получать ежемесячную федеральную социальную доплату к пенсии до этой величины.

Также Алена Елизарова представила проект нормативно-правого акта о продлении выплат стимулирующего характера для работников социальных учреждений, находящихся в режиме изоляции по 15 ноября текущего года.



 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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