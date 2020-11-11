Сегодня, 11 ноября, под руководством Главы Чувашской Республики Олега Николаева состоялось заседание Кабинета Министров Чувашской Республики.

Один из вопросов повестки дня касался установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за III квартал 2020 года.

Министр труда и социальной защиты Алена Елизарова сообщила о росте величины прожиточного минимума по всем группам населения: «Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в III квартале 2020 г. по сравнению с утвержденной величиной за II квартал 2020 г. увеличилась на 0,4 % и составила 9804 рубля. Таким образом, по социально-демографическим группам населения величина прожиточного минимума за III квартал 2020 г. для трудоспособного населения составила 10414 рубля, для пенсионеров – 7951 рубля, а для детей соответственно – 9883 рубля».

Увеличение вызвано ростом расходов по статье «непродовольственные товары», что обусловлено повышением цен на строительные материалы, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, трикотажные изделия, медикаменты. Кроме того, был зафиксирован рост расходов вследствие повышения цен на проезд в пассажирском транспорте, а также на бытовые и медицинские услуги.

Данные показатели имеют важное значение: в результате нормативного закрепления увеличенного прожиточного минимума круг получателей мер социальной поддержки расширится.

Еще одним вопросом повестки заседания, по которому докладчиком выступала Алена Елизарова, стало увеличение прожиточного минимума пенсионера в Чувашской Республике на 2021 год, который составил 8466 рублей, что на 513 рублей больше аналогичного показателя, установленного на 2020 год. Как пояснила министр труда сумма была скорректирована недавно: «12 октября поступила правительственная телеграмма Минтруда России, согласно которой доводился уточненный прогноз величины прожиточного минимума пенсионера в России на 2021 год…».

Это значит, что получатели пенсии, ориентировочно свыше 25 тысяч человек, чей совокупный доход не достигает 8466 рублей, с 1 января 2021 года будут получать ежемесячную федеральную социальную доплату к пенсии до этой величины.

Также Алена Елизарова представила проект нормативно-правого акта о продлении выплат стимулирующего характера для работников социальных учреждений, находящихся в режиме изоляции по 15 ноября текущего года.