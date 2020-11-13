Россияне перечислили условия, при которых они готовы перейти на работу в конкурирующую компанию. Основным из них стало увеличение размера заработной платы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился в октябре на портале Роструда «Работа в России» (trudvsem.ru). В опросе приняли участие более 52 тысяч человек из всех регионов страны.

Больше половины россиян (55%) готовы уйти к конкурентам, если те предложат зарплату выше. Для многих, одним из ключевых условий для принятия такого решения, является повышение в должности. Так ответили 15% респондентов. Столько же участников опроса сообщили, что готовы перейти в конкурирующую фирму, если там предложат привлекательный соцпакет, включающий компенсации на лечение и отдых, ДМС и другие блага.

При этом размер предложенной зарплаты тоже имеет значение. Больше половины россиян (51%) согласятся на переход к конкуренту, если поступит предложение о повышении зарплаты на 30%. Каждый третий (31%) сменит работодателя, при условии роста дохода не менее чем на 50%. Увеличения зарплаты на 10% достаточно для 7 % респондентов.

Вместе с тем 15% респондентов считают переход к конкурентам не корректным. А примерно каждый пятый (19%), получивший такое предложение, отказался от него.

В то же время по результатам опроса 64% россиян поддерживают дружеские отношения с коллегами из компаний-конкурентов и не видят в этом ничего страшного. 36% воздерживаются от приятельских отношений с конкурентами.

«Работа в России» – федеральная государственная информационная система о возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в работниках, о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, гражданах, ищущих работу, а также содержащая иную информацию.