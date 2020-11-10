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Новости » Экспорт продукции АПК из Чувашии уже превысил результат за весь 2019 год

10:50 13 ноября 2020 г.

 

Экспорт продукции АПК из Чувашии уже превысил результат за весь 2019 год

По предварительным данным ФТС России, за 10 месяцев текущего года из Чувашии экспортировано 18,7 тыс. т продукции АПК (26,4 млн долл. США в стоимостном выражении), что на 2,2% превышает показатель за весь 2019 год (здесь и далее данные за 2020 год без учета торговли со странами ЕАЭС за сентябрь — октябрь).

В структуре агроэкспорта наибольшая доля приходится на масличные семена и плоды: отгружено 5,9 тыс. т этой продукции, что составляет 31,6% от общего объема поставок. В основном на экспорт отправляются семена льна (2,5 тыс. т) и горчицы (2,1 тыс. т) в Польшу и Германию.

Также отгружаются значительные объемы хлеба и мучных кондитерских изделий: в отчетном периоде экспортировано 4,6 тыс. т (24,6%). Основная часть этой продукции поставляется в Китай (3,4 тыс. т), где большим спросом пользуются вафли и вафельные облатки чувашского производства ( АО «АККОНД» , ООО «ЧМКФ „Вавилон“» ).

На третьем месте по объему поставленной за рубеж продукции АПК из Чувашии — мясо и пищевые мясные субпродукты, на которые пришелся максимальный рост отгрузок в текущем году по сравнению с уровнем прошлого года. В 2020 году Чувашия экспортировала только части тушек и субпродукты домашних кур, вся продукция отгружена в Китай (2,3 тыс. т; 12,3% от общего объема экспорта). Поставщиком является ООО «Агрохолдинг „Юрма“» , которое в 2020 году подписало контракт на экспорт такой продукции в КНР.

Отгрузки шоколада из республики за 10 месяцев составили 2,2 тыс. т — это 11,8% от всего чувашского агроэкспорта. Наибольшие объемы поставок приходятся на конец отчетного периода: только в октябре отгружено 0,5 тыс. т продукции. Основным импортером является Китай, туда поставлено 1,0 тыс. т шоколада.

Также из Чувашии экспортировано 1,4 тыс. т кофе и чая (7,5%). Наибольшую долю в общем объеме поставок этой продукции занимает кофе (1,1 тыс. т), который экспортируется в Беларусь с 2019 года. Чувашия уже сумела войти в тройку регионов — лидеров экспорта кофе по итогам 10 месяцев 2020 года, уступив только Санкт-Петербургу (2,6 тыс. т) и Москве (1,3 тыс. т).

Кроме того, существенные объемы поставок продукции АПК из Чувашии за рубеж приходятся на злаки (0,9 тыс. т; 4,8%), сахар и кондитерские изделия из сахара (0,7 тыс. т; 3,7%), овощи (0,6 тыс. т; 3,2%). Эти продукты в основном экспортировались в Таджикистан (0,6 тыс. т), Казахстан (0,4 тыс. т), на Украину и в Бельгию (по 0,3 тыс. т).

За 10 месяцев текущего года главным импортером чувашской продукции АПК стал Китай, на долю которого пришлось 36,4% от общего объема регионального экспорта (6,8 тыс. т). Эксперты Чувашского филиала «Центра Агроаналитики» отмечают, что в текущем году Чувашия значительно нарастила агроэкспорт в КНР, чему способствовало начало поставок частей тушек и субпродуктов домашних кур, увеличение отгрузок вафель и вафельных облаток. Для сравнения, в прошлом году в Китай было экспортировано 3,9 тыс. т продукции — 21,3% от общего чувашского экспорта продукции АПК.

Также в перечень основных стран-импортеров вошли Германия (2,5 тыс. т), Польша (2,4 тыс. т), Беларусь (1,5 тыс. т), Бельгия и Казахстан (по 0,9 тыс. т); на долю этих стран пришлось 43,9% от агроэкспорта Чувашии. При этом республика расширяет рынки сбыта продукции: в текущем году были произведены первые поставки кондитерских изделий из сахара, шоколада, сладкого сухого печенья, вафель и вафельных облаток в Йеменскую Республику (12,4 т), после перерыва возобновились отгрузки в Турцию (27,3 т) и Израиль (11,9 т).

Следует отметить, что план экспорта продукции АПК из Чувашии на 2020 год в стоимостном выражении установлен на уровне 25,1 млн долл. США. За 10 месяцев регион превысил это значение на 1,3 млн долл. США.



 Центр Агроаналитики
 
Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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