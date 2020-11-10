По предварительным данным ФТС России, за 10 месяцев текущего года из Чувашии экспортировано 18,7 тыс. т продукции АПК (26,4 млн долл. США в стоимостном выражении), что на 2,2% превышает показатель за весь 2019 год (здесь и далее данные за 2020 год без учета торговли со странами ЕАЭС за сентябрь — октябрь).

В структуре агроэкспорта наибольшая доля приходится на масличные семена и плоды: отгружено 5,9 тыс. т этой продукции, что составляет 31,6% от общего объема поставок. В основном на экспорт отправляются семена льна (2,5 тыс. т) и горчицы (2,1 тыс. т) в Польшу и Германию.

Также отгружаются значительные объемы хлеба и мучных кондитерских изделий: в отчетном периоде экспортировано 4,6 тыс. т (24,6%). Основная часть этой продукции поставляется в Китай (3,4 тыс. т), где большим спросом пользуются вафли и вафельные облатки чувашского производства ( АО «АККОНД» , ООО «ЧМКФ „Вавилон“» ).

На третьем месте по объему поставленной за рубеж продукции АПК из Чувашии — мясо и пищевые мясные субпродукты, на которые пришелся максимальный рост отгрузок в текущем году по сравнению с уровнем прошлого года. В 2020 году Чувашия экспортировала только части тушек и субпродукты домашних кур, вся продукция отгружена в Китай (2,3 тыс. т; 12,3% от общего объема экспорта). Поставщиком является ООО «Агрохолдинг „Юрма“» , которое в 2020 году подписало контракт на экспорт такой продукции в КНР.

Отгрузки шоколада из республики за 10 месяцев составили 2,2 тыс. т — это 11,8% от всего чувашского агроэкспорта. Наибольшие объемы поставок приходятся на конец отчетного периода: только в октябре отгружено 0,5 тыс. т продукции. Основным импортером является Китай, туда поставлено 1,0 тыс. т шоколада.

Также из Чувашии экспортировано 1,4 тыс. т кофе и чая (7,5%). Наибольшую долю в общем объеме поставок этой продукции занимает кофе (1,1 тыс. т), который экспортируется в Беларусь с 2019 года. Чувашия уже сумела войти в тройку регионов — лидеров экспорта кофе по итогам 10 месяцев 2020 года, уступив только Санкт-Петербургу (2,6 тыс. т) и Москве (1,3 тыс. т).

Кроме того, существенные объемы поставок продукции АПК из Чувашии за рубеж приходятся на злаки (0,9 тыс. т; 4,8%), сахар и кондитерские изделия из сахара (0,7 тыс. т; 3,7%), овощи (0,6 тыс. т; 3,2%). Эти продукты в основном экспортировались в Таджикистан (0,6 тыс. т), Казахстан (0,4 тыс. т), на Украину и в Бельгию (по 0,3 тыс. т).

За 10 месяцев текущего года главным импортером чувашской продукции АПК стал Китай, на долю которого пришлось 36,4% от общего объема регионального экспорта (6,8 тыс. т). Эксперты Чувашского филиала «Центра Агроаналитики» отмечают, что в текущем году Чувашия значительно нарастила агроэкспорт в КНР, чему способствовало начало поставок частей тушек и субпродуктов домашних кур, увеличение отгрузок вафель и вафельных облаток. Для сравнения, в прошлом году в Китай было экспортировано 3,9 тыс. т продукции — 21,3% от общего чувашского экспорта продукции АПК.

Также в перечень основных стран-импортеров вошли Германия (2,5 тыс. т), Польша (2,4 тыс. т), Беларусь (1,5 тыс. т), Бельгия и Казахстан (по 0,9 тыс. т); на долю этих стран пришлось 43,9% от агроэкспорта Чувашии. При этом республика расширяет рынки сбыта продукции: в текущем году были произведены первые поставки кондитерских изделий из сахара, шоколада, сладкого сухого печенья, вафель и вафельных облаток в Йеменскую Республику (12,4 т), после перерыва возобновились отгрузки в Турцию (27,3 т) и Израиль (11,9 т).

Следует отметить, что план экспорта продукции АПК из Чувашии на 2020 год в стоимостном выражении установлен на уровне 25,1 млн долл. США. За 10 месяцев регион превысил это значение на 1,3 млн долл. США.