В Чувашском республиканском институте образования прошло совещание по вопросу издания учебника по чувашскому языку и включению его в федеральный перечень учебников.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Алла Салаева, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова, заместитель министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Юлия Стройкова, депутаты Государственного Совета Чувашской Республики Петр Краснов и Инна Исаева, Председатель Союза женщин Чувашии Наталия Николаева, ректор Чувашского республиканского института образования Юрий Исаев, начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров, директора библиотек, сотрудники Министерства образования и института образования.

На сегодняшний день школьники Чувашии изучают родной язык по учебным пособиям. Последнее вышло в свет 10 лет назад. В республике давно назрел вопрос создания официального, зарегистрированного в федеральном перечне учебника по чувашскому языку.

«Те пособия, по которым сегодня занимаются в школах, морально устарели. За 10 лет поменялись и дети, и методики преподавания. Учебник должен вызывать живой интерес к языку и культуре чувашского народа. В этом помогут элементы дополненной реальности, аудиоматериалы, медиафайлы», — отметила Алла Салаева.

В ближайшее время под руководством ректора Чувашского республиканского института образования Юрия Исаева будут созданы рабочие группы, в которые войдут преподаватели чувашского языка и филологи. Они займутся разработкой техзадания для авторов учебника. В последующем к обсуждению планируется привлечь школьников и их родителей.