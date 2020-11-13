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Новости » Мастер вышивки Шумерлинского района присоединилась к акции «Сурпан «ПĔРЛЕ»

10:42 13 ноября 2020 г.

 

Мастер вышивки Шумерлинского района присоединилась к акции «Сурпан «ПĔРЛЕ»

С 1 по 26 ноября в Чувашской Республике проходит акция «Сурпан Пĕрле», приуроченная ко Дню чувашской вышивки. Суть акции заключается в том, чтобы силами мастеров по вышивке из городов и районов Чувашской Республики создать сурпан и продемонстрировать мастерство вышивальщиц Чувашии 26 ноября на торжественном мероприятии в честь празднования Дня чувашской вышивки.

Организаторами акции являются Музей чувашской вышивки и ООО «Фирма художественных промыслов «Паха тĕрĕ» при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Каждый район республики в рамках акции вышивает два полотна на оба конца сурпана узоры, характерные именно для местной вышивки, а в центре на белом полотне будет располагаться вышитый логотип «Пĕрле» с символикой 100-летия Чувашской автономии, который изготовят мастерицы фабрики «Паха тĕрĕ». На этой же фабрике все вышитые фрагменты из районов республики будут соединены в единое полотно.

Шумерлинский район присоединился к акции «Сурпан Пĕрле». Работу готовит мастер декоративно-прикладного искусства - Кострова Надежда Михайловна, заведующая Егоркинским сельским Домом культуры, которая не раз становилась победителем всероссийских, межрегиональных и республиканских конкурсов. 



 Администрация Шумерлинского района
13 ноября 2020
08:21
 
26 ноября - День чувашской вышивки
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