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Новости » С 13 ноября 2020 года воспользоваться услугами органов ЗАГС Чувашской Республики можно будет только по предварительной записи

10:40 13 ноября 2020 г.

 

С 13 ноября 2020 года воспользоваться услугами органов ЗАГС Чувашской Республики можно будет только по предварительной записи

В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 13 ноября 2020 года обслуживание заявителей во всех отделах ЗАГС Чувашской Республики временно будет осуществляться по предварительной записи по телефону или через единый Портал государственных и муниципальных услуг.

Контактные данные органов ЗАГС Чувашской Республики 

Кроме того, заявления о рождении ребенка, о заключении брака, о расторжении брака, о смерти и о выдаче повторных свидетельств (справок) можно заполнить и направить в органы ЗАГС Чувашской Республики в электронном виде через единый Портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru

Лицам, подавшим заявление о заключении брака в торжественной обстановке, рекомендуется зарегистрировать заключение брака в неторжественной обстановке либо перенести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке на более поздний срок.

Органы ЗАГС Чувашской Республики осуществляют государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке при условии одновременного нахождения в помещениях для государственной регистрации заключения брака предельного количества лиц (из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра, но не более 20 человек).

Обращаем внимание на соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и использование посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих).



 Государственная служба Чувашской Республики по делам юстиции

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

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