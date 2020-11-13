В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией и в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с 13 ноября 2020 года обслуживание заявителей во всех отделах ЗАГС Чувашской Республики временно будет осуществляться по предварительной записи по телефону или через единый Портал государственных и муниципальных услуг.

Контактные данные органов ЗАГС Чувашской Республики

Кроме того, заявления о рождении ребенка, о заключении брака, о расторжении брака, о смерти и о выдаче повторных свидетельств (справок) можно заполнить и направить в органы ЗАГС Чувашской Республики в электронном виде через единый Портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.

Лицам, подавшим заявление о заключении брака в торжественной обстановке, рекомендуется зарегистрировать заключение брака в неторжественной обстановке либо перенести государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке на более поздний срок.

Органы ЗАГС Чувашской Республики осуществляют государственную регистрацию заключения брака в торжественной обстановке при условии одновременного нахождения в помещениях для государственной регистрации заключения брака предельного количества лиц (из расчета 1 человек, включая работников, на 4 кв. метра, но не более 20 человек).

Обращаем внимание на соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) и использование посетителями средств индивидуальной защиты органов дыхания (повязок, масок, респираторов или иных изделий, их заменяющих).