12 ноября Глава Чувашии Олег Николаев встретился с победителями федеральных грантовых конкурсов среди молодежи «Ярмарка социальных идей» и всероссийского проекта среди школьников «Большая перемена».

Встреча состоялась на базе Детского технопарка «Кванториум» при новочебоксарском химико-механическом техникуме Минобразования Чувашии.

В беседе участвовали представители органов исполнительной власти республики, руководители ведущих вузов региона, банковской сферы, Торгово-промышленной палаты и Общественной палаты Чувашской Республики.

Ребята продемонстрировали им свои проекты, которые признаны лучшими в стране. Они касаются создания молодежной платформы чувашской культуры путем разработки современных интерактивных сервисов, сохранения исторической памяти о выдающихся людях региона, популяризации движения студенческих отрядов, развития наставничества, повышения экологической культуры и т.д.

«Приятно сознавать, что у нас молодежь не только активная, целеустремленная, но и способная побеждать и завоевывать гранты. Мы за вас болеем, радуемся, когда у вас получается. Успех каждого – это успех Чувашии», - отметил Олег Николаев.

Глава республики акцентировал, что проекты-победители имеют большую практическую ценность. Важно их максимально поддержать на этапе реализации.

«Проекты социально значимые. Они должны быть реализованы и приносить пользу обществу, - подчеркнул он. - Это стимул над темой дальше работать, развивать его, масштабировать».

Руководитель региона видит в этих проектах и новые бизнес идеи для малого и среднего бизнеса.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева выразила готовность детально изучить проекты, касающиеся социального блока.

Вице-премьер отметила необходимость развития обучения основам грантовой проектной деятельности в образовательном процессе, чтобы как можно больше детей и молодежи пробовали свои силы в грантовых конкурсах, предложила создать межведомственную программу. «При молодежном центре отстроим систему, детей будем учить упаковывать гранты и принимать участие в конкурсах», - заявила Алла Салаева.

Финалистам всероссийского конкурса «Большая перемена» в торжественной обстановке вручены благодарности Главы Чувашской Республики.

Олег Николаев осмотрел также Детский технопарк «Кванториум», пообщался с педагогами и ребятами, которые приходят сюда со всего города в рамках сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Фото Василия Кузьмина