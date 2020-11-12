12 ноября 2020 г. глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и глава Красноармейского района Валерий Петров проинспектировали футбольное поле с искусственным покрытием по ул. Механизаторов в с. Красноармейское, которое выполнено на 100% в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

Финансирование выполненных работ по настоящему контракту осуществлялось за счет средств поступивших в бюджет Красноармейского района из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 29 759 637 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, и за счет средств местного бюджета Красноармейского района Чувашской Республики в сумме 2 239 973 (два миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.

На объекте оборудовано: система водоотведения дождевых стоков: открытого (лотки) и закрытого (дренаж) типа; футбольное поле с искусственным покрытием 100x60м; беговая дорожка с покрытием из современных материалов (2 дорожки Х 400м, 6 дорожек Х 130м); 2 сектора для прыжков в длину из современных материалов; 2 сектора для метания мяча и снаряда на дальность из современных материалов; дорожки из брусчатки; металлические ограждения вокруг беговой дорожки высотой 1,2м; 2 устройства пандусов.

Красноармейский район Чувашской Республики