АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Футбольное поле готово принимать игроков

08:52 13 ноября 2020 г.

Футбольное поле готово принимать игроков

12 ноября 2020 г. глава администрации Красноармейского района Александр Кузнецов и глава Красноармейского района Валерий Петров проинспектировали футбольное поле с искусственным покрытием по ул. Механизаторов в с. Красноармейское, которое выполнено на 100% в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» государственной программы Чувашской Республики «Развитие физической культуры и спорта».

Финансирование выполненных работ по настоящему контракту осуществлялось за счет средств поступивших в бюджет Красноармейского района из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 29 759 637 (двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят девять тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, и за счет средств местного бюджета  Красноармейского района Чувашской Республики в сумме 2 239 973 (два миллиона двести тридцать девять тысяч девятьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.

На объекте оборудовано: система водоотведения дождевых стоков: открытого (лотки) и закрытого (дренаж) типа; футбольное поле с искусственным покрытием 100x60м; беговая дорожка с покрытием из современных материалов (2 дорожки Х 400м, 6 дорожек Х 130м); 2 сектора для прыжков в длину из современных материалов; 2 сектора для метания мяча и снаряда на дальность из современных материалов; дорожки из брусчатки; металлические ограждения вокруг беговой дорожки высотой 1,2м; 2 устройства пандусов.

 

Красноармейский район Чувашской Республики

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика