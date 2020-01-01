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Новости » Дмитрий Краснов встретился с представителями отрасли общественного питания

08:27 13 ноября 2020 г.

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева в центре «Мой Бизнес» состоялась встреча вице-премьера республиканского правительства – министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова с представителями предприятий общественного питания Чувашии.

Основная тема встречи — нарушения заведениями ограничительных мер, принятых в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Мы за то, чтобы вы работали — это основной посыл, — подчеркнул Дмитрий Краснов, — но надо понимать, что тенденции к повторному закрытию заведений есть. Однако все в наших руках: оценив все негативные последствия от закрытий, я предлагаю каждому проявить ответственность не только за себя лично, но и за отрасль в целом».

Для конструктивного диалога Дмитрий Краснов предложил предпринимателям создать рабочую подгруппу при Высшем экономическом совете.

Данная тактика позволит создать наиболее выгодные условия для всех сторон, искать и нивелировать возможные барьеры в соответствии с законодательством.

Участники встречи поблагодарили министра за диалог и личное общение.



АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики

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