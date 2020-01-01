АУ "Редакция Красноармейской райгазеты "Ял пурнасе" ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
Орфографическая ошибка в тексте

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Комментарий для автора (необязательно):

Спасибо! Ваше сообщение будет направленно администратору сайта, для его дальнейшей проверки и при необходимости, внесения изменений в материалы сайта.

План организационных мероприятий АУ "Редакция Красноармейской районной газеты “Ял пурнăçĕ” Мининформполитики Чувашии на 2020 год
Устав автономного учреждения
Из истории районной газеты “Ял пурнăçĕ”
Госзакупки
Отчёт о результатах деятельности автономного учреждения Чувашской Республики "Редакция Красноармейской районной газеты "Ял пурнасе"
Прейскурант цен

Новости » Светлана Каликова поддержала грантовые проекты в сфере культуры

08:26 13 ноября 2020 г.

12 ноября в Детском технопарке «Кванториум» состоялась встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева с победителями федеральных грантовых конкурсов среди молодежи «Ярмарка социальных идей» и всероссийского проекта среди школьников «Большая перемена».

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова подчеркнула, что на встрече были представлены достойные социальные проекты. В частности, она отметила важность проектов, направленных на сохранение истории, культуры, традиций для формирования духовных ценностей, определения будущего нашей республики.

«Я бы отметила три проекта. С автором проекта «Великие люди Чувашии глазами детей» Романом Андреевым мы обязательно обсудим пути взаимодействия. Кроме того, сегодня были представлены два проекта, направленные на поддержку и сохранение культуры, традиций и языка чувашей. Это проекты Ивана Филиппова «Создание молодежной платформы чувашской культуры «Память о прошлом, дума о будущем» и Сорокина Виктора «Этнографический комплекс СКИТ». Оба проекта взаимодополняют друг друга. Мы также с ними встретимся и обсудим дальнейшие шаги для реализации их проектов», – сказала министр

 
 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Мой МирFacebookВКонтактеTwitterLiveJournalОдноклассники
  Реквизиты  
429620 с. Красноармейское ул. Ленина 22. Тел.: (83530) 2-11-53, 2-15-39, 2-24-45 red_krarm@cbx.ru

 

Система управления контентом
АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"
c. Красноармейское, ул. 30 лет Победы, каб. 14
Телефон: 2-22-53 -, 2-24-45 -, 2-11-53 -
E-Mail: red_krarm@cbx.ru
© При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна
TopList Сводная статистика портала Яндекс.Метрика