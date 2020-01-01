Новости » Светлана Каликова поддержала грантовые проекты в сфере культуры

12 ноября в Детском технопарке «Кванториум» состоялась встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева с победителями федеральных грантовых конкурсов среди молодежи «Ярмарка социальных идей» и всероссийского проекта среди школьников «Большая перемена».

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова подчеркнула, что на встрече были представлены достойные социальные проекты. В частности, она отметила важность проектов, направленных на сохранение истории, культуры, традиций для формирования духовных ценностей, определения будущего нашей республики.

«Я бы отметила три проекта. С автором проекта «Великие люди Чувашии глазами детей» Романом Андреевым мы обязательно обсудим пути взаимодействия. Кроме того, сегодня были представлены два проекта, направленные на поддержку и сохранение культуры, традиций и языка чувашей. Это проекты Ивана Филиппова «Создание молодежной платформы чувашской культуры «Память о прошлом, дума о будущем» и Сорокина Виктора «Этнографический комплекс СКИТ». Оба проекта взаимодополняют друг друга. Мы также с ними встретимся и обсудим дальнейшие шаги для реализации их проектов», – сказала министр