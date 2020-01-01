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Новости » Руководитель Минприроды Чувашии Александр Воробьев ознакомился с ходом работ на объектах нацпроекта

15:18 12 ноября 2020 г.

Сегодня, 12 ноября, и.о. министра природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев принял участие в выездном заседании штаба по мониторингу строительства (реконструкции) объектов капитального строительства при проектном комитете по реализации региональных проектов, направленных на реализацию национального проекта «Экология».

В мероприятии приняли участие представители Минприроды Чувашии, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики  Павел Порфирьев, директор МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» г. Чебоксары Олег Белов.

Отметим, что в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» на территории города Чебоксары реализуются два проекта: строительство сооружений очистки дождевых стоков центральной части города и строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский – 1,2».

На сегодняшний день близятся к завершению работы по строительству сооружений очистки дождевых стоков центральной части г. Чебоксары. На 2020 год предусмотрено 138,8 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. Техническая готовность объекта строительства составляет 80%. В настоящее время ведутся работы по строительству технологического проезда, осуществляется перенос кабельной линии, санация хозяйственно-бытовой канализации.

«Сдать объект в эксплуатацию планировалось до 30 ноября. Ввиду определенных сложностей подрядчиком по согласованию с заказчиком график сдачи объекта перенесен на 10 декабря. Фактически большая часть работ выполнена. Главное – решить все рабочие вопросы и сдать объект в назначенный срок. Напомню, что это федеральный проект, и к нему обращено особое внимание и со стороны Минприроды России, и Главы региона Олега Николаева», – отметил Александр Юрьевич.

В августе этого года началось строительство ливневых очистных сооружений в мкр. «Волжский-1,2». На сегодняшний день ведутся работы по вывозу ила и грунта и устройству арматурного каркаса фундамента. После завершения работ новый комплекс будет очищать стоки с микрорайонов «Волжский – 1,2» и улиц Лебедева, Талвира, Университетская.

«На 2020 год предусмотрено 26 млн рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. Будет установлено сооружение приемного колодца, а также проведен монтаж оборудования по очистке ливневых стоков. Оборудование закуплено, работы все ведутся согласно графику», – сказал Александр Воробьев.

Отметим, что реализация мероприятий в рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» позволит сократить объемы неочищенных стоков, сбрасываемых в реку Волгу, в три раза или на 0,02 км3/год.

 

 

АУ "Редакция Красноармейской районной газеты "Сельская жизнь"

Первоисточник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики

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